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健身妹打增肌針「長出喉結」變男聲！專家：成分是馬匹用藥

▲▼健身妹子,網紅,健身,運動。（示意圖／Pexels）

▲上海一名女子為備戰健美賽施打非法增肌針，導致身體出現長喉結、變聲等嚴重男性化副作用。（示意圖／Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

為了追求理想體態，中國上海一名熱衷健身的女子小陳（化名），在備戰健美比賽期間聽從教練建議施打「增肌針」，希望能快速增加肌肉量。不料短時間內肌肉雖然明顯增長，身體卻出現嚴重男性化變化，不僅長出喉結，聲音也變得沙啞低沉如同「公鴨嗓」，讓她幾乎崩潰。後續檢驗更發現，針劑成分竟包含馬匹使用的獸醫藥物。

高強度備賽　教練推薦「增肌神針」

綜合陸媒報導，小陳為了參加業餘健美比賽，每天進行高強度訓練，一天甚至要在健身房訓練6至7小時。體力逐漸透支之際，教練建議她使用一種名為「美替諾龍（Methenolone）」的增肌針，並宣稱在健美圈十分流行，能快速提升肌肉量、恢復體力且副作用不大。

小陳在注射後，肌肉圍度與力量確實在短時間內快速提升，但不久後身體卻出現一連串異常，包括喉結明顯突出、聲音變粗沙啞、毛髮增多、皮膚變得粗糙，甚至內分泌指標出現異常，體內睪固酮數值接近男性水準，女性特徵逐漸消失，讓她身心大受打擊，最終決定報警求助。

送驗結果嚇壞專家　竟含馬匹用藥

媒體調查發現，許多電商平台與社群平台上流通的「科技健身」增肌產品來源可疑。記者曾匿名向一家名為「Cn健身」的商家購買「增肌組合」，產品包裝不僅沒有中文標示，僅標示印度製造、比利時經銷，卻未附完整地址。

將產品送往實驗室檢測後發現，三瓶樣品均含有合成代謝類固醇，且均未獲中國藥監機構批准上市，其中甚至檢出「寶丹酮十一烯酸酯」成分。專家指出，這種物質在全球都未核准用於人體，在美國僅被批准作為馬匹使用的獸醫藥物。

非法增肌藥地下流通　案件已移送檢方

專家警告，獸醫藥物並未經過人體臨床試驗，若用於人體可能導致嚴重內分泌失調、器官損傷，甚至有致命風險。調查也發現，這類非法增肌藥多透過跨境渠道流入市場，再由健身教練或網路社群暗中推廣販售。

目前相關案件已移送檢察機關審查起訴。醫療專家提醒，追求體態應以科學訓練與健康飲食為主，切勿輕信所謂「快速增肌」或「科技健身」產品，以免對身體造成不可逆的傷害。

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