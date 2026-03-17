　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中在巴黎展開經貿會談　中方：部分議題取得初步共識

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲美國、中國在巴黎舉辦經貿會談，中方稱就一些議題取得了初步共識。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國與中國16日在法國巴黎進行經貿會談，中國官員會後表示，雙方已就一些議題取得了初步共識，未來會繼續保持磋商進程，但未透露具體取得哪些共識，加上川普近日向中國施壓，希望北京在荷姆茲海峽護航問題上提供協助，各種問題讓預定3月底將在北京舉辦的「川習會」產生變數。

根據新華社報導，中美經貿中方代表、國務院副總理何立峰與美方代表、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在法國巴黎舉行經貿磋商，雙方在關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有共識等彼此關注的經貿議題上，進行了坦誠、深入、建設性的交流，形成了一些新的共識，並將繼續保持磋商。

針對美方以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對中國等60個經濟體發起301調查，中方也在會議上表達不滿。何立峰表示，中方反對美方加征單邊關稅的立場是一貫的，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，中方將堅決捍衛自身正當合法權益，希望雙方共同落實兩國元首重要共識，推動中美經貿關系健康、穩定、可持續發展。

對於川普施壓，要求北京在荷姆茲海峽護航問題上提供協助，否則將推遲原定的訪華行程。中國外交部發言人林劍16日在記者會重申，元首外交對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」，並強調中美雙方目前仍就川普總統訪華事宜保持溝通。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他拉血3次罹癌　切掉半邊腸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中在巴黎展開經貿會談　中方：部分議題取得初步共識

川普「逼護海峽」北約盟國火速回應　白宮聲明：可能延後訪中

伊朗狂空襲！網紅曬杜拜豪宅游池、爽洗桑拿　轟逃離者不知感恩

川普喊「延後川習會」逼中國護航荷莫茲海峽！外媒：北京恐不買單

打臉川普？是否派船艦護航荷姆茲海峽　南韓青瓦台「謹慎回應」

以色列派地面部隊突襲黎巴嫩！　擊斃真主黨戰士

男女嘟嘟車後座「激情肉搏」！荒謬畫面曝　泰司機看傻眼

以軍宣布成功摧毀「哈米尼專機」！　連夜狂炸德黑蘭機場

遭傳死於伊朗轟炸！納坦雅胡為「6指影片」闢謠　現身咖啡廳打臉

女記者直播熊攻擊事件　「凶猛黑熊突然出現身後」棚內主播嚇

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

新莊男車壞遇「拖吊蟑螂」　3.7公里竟要價近4萬…怒報警告詐欺

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

美中在巴黎展開經貿會談　中方：部分議題取得初步共識

川普「逼護海峽」北約盟國火速回應　白宮聲明：可能延後訪中

伊朗狂空襲！網紅曬杜拜豪宅游池、爽洗桑拿　轟逃離者不知感恩

川普喊「延後川習會」逼中國護航荷莫茲海峽！外媒：北京恐不買單

打臉川普？是否派船艦護航荷姆茲海峽　南韓青瓦台「謹慎回應」

以色列派地面部隊突襲黎巴嫩！　擊斃真主黨戰士

男女嘟嘟車後座「激情肉搏」！荒謬畫面曝　泰司機看傻眼

以軍宣布成功摧毀「哈米尼專機」！　連夜狂炸德黑蘭機場

遭傳死於伊朗轟炸！納坦雅胡為「6指影片」闢謠　現身咖啡廳打臉

女記者直播熊攻擊事件　「凶猛黑熊突然出現身後」棚內主播嚇

黃國昌「Threads開帳號」秒被萬人追蹤　首篇23字貼文讓網笑翻

健身妹打增肌針「長出喉結」變男聲！專家：成分是馬匹用藥

美中在巴黎展開經貿會談　中方：部分議題取得初步共識

希臘優格也上榜！營養師激推「5種飽足感食物」好比天然瘦瘦針

NCT渽民送300萬韓幣禮券寵粉爆爭議　驚傳「店員濫用職權」遭開除

川普「逼護海峽」北約盟國火速回應　白宮聲明：可能延後訪中

伊朗狂空襲！網紅曬杜拜豪宅游池、爽洗桑拿　轟逃離者不知感恩

電腦用64顆乾電池能開機？神人瘋狂挑戰　運行30分鐘還能玩遊戲

DJ妖嬌狂ㄉㄨㄞF奶　砸43萬大進化

國際熱門新聞

伊朗狂空襲　網紅轟逃離者不知感恩

川普施壓中國護航荷莫茲海峽　外媒一面倒看衰

男女嘟嘟車後座「激情肉搏」！荒謬畫面曝

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

27歲男低頭修印刷機「整顆頭被夾住」慘死

北約盟國回應了！白宮表態恐延川習會

日護士止痛劑「打成強心劑」　9旬翁身亡

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

以軍宣布摧毀「哈米尼專機」！

杜拜機場部分航班恢復　旅客還原撤離過程

陸海警船進釣島　掛機關砲「逼近日籍漁船」

每天爽賺1600萬！韓航商「押寶150艘油輪」

以色列派兵突襲黎巴嫩　擊斃真主黨戰士

美中在巴黎展開經貿會談

更多熱門

相關新聞

北約盟國回應了！白宮表態恐延川習會

北約盟國回應了！白宮表態恐延川習會

美國總統川普16日公開警告，若北約未能協助確保荷姆茲海峽的安全，北約未來恐將面臨「非常糟糕」的局面，但盟友沒有買單，歐盟指這已超出北約既有的任務範圍，相關戰事與北約並無直接關聯。白宮則回應，原訂本月訪中行程可能延後，再度喊話各國應加大力道，協助處理海峽問題。

韓青瓦台「謹慎回應」　是否響應川普護航

韓青瓦台「謹慎回應」　是否響應川普護航

川普施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部回應

川普施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部回應

每天爽賺1600萬！韓航商「押寶150艘油輪」

每天爽賺1600萬！韓航商「押寶150艘油輪」

伊朗戰爭燒錢！白宮顧問曝「耗資120億美元」

伊朗戰爭燒錢！白宮顧問曝「耗資120億美元」

關鍵字：

標籤:中美經貿川習會關稅爭議荷姆茲海峽雙邊磋商

讀者迴響

熱門新聞

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

快訊／蘋果再突發新品

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

姚晨、曹郁突宣布離婚！

1月才接主持棒！林襄受《綜藝OK啦》變動影響　經紀公司發聲

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

伊朗狂空襲　網紅轟逃離者不知感恩

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」

「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他拉血3次罹癌　切掉半邊腸

更多

最夯影音

更多
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評
WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面