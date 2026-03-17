美中在巴黎展開經貿會談　中方：部分議題取得初步共識

▲美國、中國在巴黎舉辦經貿會談，中方稱就一些議題取得了初步共識。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國與中國16日在法國巴黎進行經貿會談，中國官員會後表示，雙方已就一些議題取得了初步共識，未來會繼續保持磋商進程，但未透露具體取得哪些共識，加上川普近日向中國施壓，希望北京在荷姆茲海峽護航問題上提供協助，各種問題讓預定3月底將在北京舉辦的「川習會」產生變數。

根據新華社報導，中美經貿中方代表、國務院副總理何立峰與美方代表、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在法國巴黎舉行經貿磋商，雙方在關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有共識等彼此關注的經貿議題上，進行了坦誠、深入、建設性的交流，形成了一些新的共識，並將繼續保持磋商。

針對美方以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對中國等60個經濟體發起301調查，中方也在會議上表達不滿。何立峰表示，中方反對美方加征單邊關稅的立場是一貫的，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，中方將堅決捍衛自身正當合法權益，希望雙方共同落實兩國元首重要共識，推動中美經貿關系健康、穩定、可持續發展。

對於川普施壓，要求北京在荷姆茲海峽護航問題上提供協助，否則將推遲原定的訪華行程。中國外交部發言人林劍16日在記者會重申，元首外交對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」，並強調中美雙方目前仍就川普總統訪華事宜保持溝通。