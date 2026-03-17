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川普「逼護海峽」北約盟國火速回應　白宮聲明：可能延後訪中

▲▼美國總統川普13日準備登上空軍一號專機前往佛州。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普下通牒警告北約護航海峽問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

美國總統川普16日公開警告，若北約未能協助確保荷姆茲海峽（the Strait of Hormuz）的安全，北約未來恐將面臨「非常糟糕」的局面，但盟友沒有買單，歐盟指這已超出北約既有的任務範圍，相關戰事與北約並無直接關聯。白宮則回應，原訂本月訪中行程可能延後，再度喊話各國應加大力道，協助處理海峽問題。

歐盟表示，川普要求北約介入該海域安全問題，已超出北約既有任務範圍；德國政府也表示，相關戰事與北約並無直接關聯，因此是否介入仍有高度爭議。

▲▼荷莫茲海峽為何重要？川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲荷莫茲海峽為何重要？（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，川普原訂本月稍晚訪中的行程確實可能延後，但仍取決於各方領袖協調結果。川普呼籲中國與北約盟友共同協助重新開放荷姆茲海峽，認為相關國家實際上正受惠於美國對伊朗採取的軍事行動。

不過，目前仍沒有任何國家明確承諾派遣軍艦前往該海域。李威特強調，川普要求盟友承擔更多責任，是為了防止「恐怖政權」干擾能源自由流通。川普作為三軍統帥，目前最優先的任務，是確保名為「史詩之怒行動」的軍事行動持續奏效，至於訪中行程將在確定後再行公布。

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