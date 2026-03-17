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伊朗狂空襲！網紅曬杜拜豪宅游池、爽洗桑拿　轟逃離者不知感恩

▲▼伊朗飛彈襲擊！杜拜網紅豪宅爽洗三溫暖　批逃難者不懂感恩。（圖／翻攝自TikTok）

▲伊朗狂空襲，杜拜網紅曬豪宅游池、洗三溫暖，轟逃離者不知感恩。（圖／翻攝自TikTok）

記者趙蔡州／綜合報導

自美國與以色列空襲伊朗，伊朗不斷空襲波斯灣地區國家報復後，過去被視為富豪遊樂場的杜拜出現大量外籍居民、遊客逃難。部分居住在杜拜的網紅近日紛紛發布影片，嘲諷這些逃難的人「不知感恩」、「像無頭蒼蠅一樣」，還有人曬出自己在杜拜享受三溫暖和蒸氣室的影片，強調已連續4天沒有飛彈、沒有爆炸聲。

@itsmitchellarmstrong Reporting live from Dubai ???????? #iran #dubai ♬ original sound - Mitchell Armstrong

根據New York Post報導，居住在杜拜的英國籍網友阿姆斯壯（Mitchell Armstrong）近日在TikTok發布影片，表示伊朗開始空襲後，他仍每天在他價值210萬美元（約新台幣6712萬多元）的高級公寓內享受三溫暖和蒸氣室，強調生活及日常作息並未受到影響。

針對那些在伊朗空襲後逃離杜拜的人，他用嘲諷的語氣說，所有有錢人、有能力賺錢的人反而因為被困在這裡，從戰爭中賺了更多錢，「許多人像無頭蒼蠅一樣四處亂竄，好像世界末日要來了一樣，然而杜拜已連續四天什麼都沒發生，沒有飛彈、沒有爆炸聲，什麼都沒有」。不過在他發文後不久，杜拜和阿拉伯聯合大公國其他地區又攔下伊朗新一波空襲。

@soudiofarabia Will we evacuate from Dubai? ???? #dubai #iran #war #middleeast #news ♬ original sound - Soudi & Jamal ✨

另一名擁有百萬粉絲的女網紅蘇迪（Soudi Al Nadak）也在影片贊同說，杜拜目前非常寧靜和平，「那些想離開的人就讓他們離開吧，我覺得他們非常不知感恩」。

蘇迪還說，這些人的離開，讓杜拜交通變得通暢、詐騙份子也減少了許多，而且這些人返回的母國也並沒有比杜拜好多少，「我很慶幸自己仍生活在世界上最安全的國家之一，說真的，真的沒有比這裡更讓我感到安心的地方了」。

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