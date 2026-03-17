一秒像飛日本！彰化「台版兼六園」落羽松攝影驚豔登場

▲成美文化園舉辦落雨松攝影比賽出爐。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖的成美文化園，尤其每到秋冬之際，園區內的落羽松逐漸轉紅，層層疊疊的色彩彷彿走進油畫世界，今年園方特別舉辦「冬日之約・鏡頭下的落羽松季」攝影比賽，邀民眾用鏡頭記錄這片限定美景，不只官網看得到，實體展也在「成美藝廊」同步登場。更讓人期待的是，緊接而來的是一大片許願藤的紫色花海即將盛開，兒童節連假還有泡泡秀、故事劇場等等，活動相當多元。

成美文化園，有台版兼六園美譽，讓遊客秒飛日本一覽美景，落羽松大道，隨著季節變換，從翠綠、金黃到艷紅，每一個轉身都是不同的風景。今年園區舉辦攝影比賽，將這份冬日限定的浪漫定格，有人捕捉晨光穿透松林的瞬間，有人拍下落羽松倒映水面的寧靜，還有人用黑白濾鏡詮釋另類意境，讓評審直呼「每一張都想按讚！」

▲成美文化園舉辦落雨松攝影比賽出爐。

園方表示，此次評審團邀請專業攝影師存摺攝影、莫莉攝影，還有園區執行長薛樂山等人，從主題契合度、美感、故事性到創意表現，層層篩選，選出首獎1名、優選3名和入選5名。評審們一致認為，這次的作品不僅技術到位，更難得的是拍出了落羽松的生命力，看得出大家是真的用心在跟這片風景對話。

為了讓更多人欣賞這些精彩瞬間，園區特別在「成美藝廊」規劃實體展覽，把得獎作品一一掛上牆，讓民眾走進園區不只可以親眼看到落羽松，還能透過不同攝影師的視角，重新認識這片熟悉的風景。

園方更希望透過活動，鼓勵遊客用影像記錄園區生態，也讓更多人知道，成美文化園四季都有不同的美，隨著春天報到，接下來輪到「許願藤」登場，每年3到4月正是盛開期，整片紫色花瀑垂下來，隨手一拍都是夢幻美照，預計又會掀起一波打卡熱潮。

為了迎接即將到來的兒童節，園方將準備故事劇場、泡泡達人秀，還有街頭藝人輪番上陣，邀請遊客趁著春暖花開，來一趟結合自然、藝文和親子同樂的輕旅行，順便到藝廊走走，看看鏡頭下那些讓人怦然心動的落羽松瞬間。

▲成美文化園將迎接許願藤到來。（圖／成美文化園提供）