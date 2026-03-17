終於等到這功能！ 安裝Win11時可自訂使用者資料夾名稱

▲Windows 用戶終於可以在安裝時自行決定資料夾名稱。（圖／Microsoft官網）



記者吳立言／綜合報導

微軟持續改善 Windows 11 使用體驗，在最新測試版更新中，針對長期被詬病的「使用者資料夾命名」問題做出調整。未來在新電腦首次設定或重灌系統時，使用者將可以自行決定資料夾名稱，不再被系統自動套用 email 前幾個字元。

長年設計爭議 資料夾名稱難以理解

現行 Windows 11 在使用 Microsoft 帳號登入時，會自動將 email 前 5 個字元設為使用者資料夾名稱。例如帳號為 ettoday123@outlook.com，系統可能生成 C:\Users\ettod 這類路徑。這種命名方式與實際姓名無關，對一般使用者而言不夠直覺，在需要手動輸入路徑或透過指令操作時，也容易造成困擾。

安裝流程新增選項 可直接輸入自訂名稱



根據微軟在 Windows 11 Insider Preview Build 26300.8068（Dev Channel）的更新說明，這項功能已正式加入 OOBE（首次開機設定流程）。使用者在設定裝置名稱的同一頁面中，即可看到新的「User folder name」欄位，能直接輸入自訂名稱，且支援最多 16 個 Unicode 字元。若未特別設定，系統仍會沿用既有的命名規則。

長期需求終於補上 實用性高於表面改動

這項調整雖屬細節更新，但對實際使用影響不小。過去不少使用者在 Feedback Hub 反映，資料夾名稱與個人名稱不一致，會影響檔案管理與指令操作的便利性。尤其對開發者或需要頻繁使用命令列的用戶而言，命名不直觀更容易造成混淆。相較之下，macOS 與 Linux 早已提供類似功能，Windows 這次補上也被視為回應用戶需求的一步。

儘管新增實用功能，Windows 11 的整體安裝流程仍持續受到批評。包含強制網路連線、更新下載時間較長，以及多項訂閱服務提示等，都被認為影響使用體驗。有測試指出，即使在硬體條件良好的情況下，完整安裝流程仍可能耗費接近一小時，對新購電腦的使用者而言相對繁瑣。

開放使用者資料夾命名，雖然不是重大功能更新，但確實解決了長期存在的使用痛點，也反映微軟開始針對細節體驗進行優化。未來若能同步改善安裝流程與系統設定彈性，將有助於提升整體使用感受。