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技術引領創新　追覓科技攜智能生態產品亮相AWE 2026

▲▼追覓,智能生態,AWE2026。（圖／追覓）

▲追覓科技攜全線產品、百餘項全球首創技術重磅亮相AWE2026。

圖、文／追覓提供

「繼在CES全球科技先進展會亮相，全球曝光之後，追覓攜全新X60 Ultra等智能清潔家電以及大家電等創新科技生態正式亮相AWE 2026」

全球高端科技品牌追覓科技，正式宣布攜全線產品、百餘項全球首創技術重磅亮相AWE2026。本次展會追覓科技承包整個E7展館，以「ALL IN DREAME」為主題，館內設8大獨立展台，全面涵蓋多元前沿領域，全方位展現追覓全場景智能生態與未來科技布局，實現智能體驗的劃時代重構，讓用戶率先邁入從居家到出行、從個人到戶外、從地面到天空的全維度智能生活。

「作為一家全球化高端科技品牌，追覓科技以高速數位馬達、智能演算法、仿生機械臂等平台化核心技術為底座，持續推動技術工程化與規模化落地。」追覓東南亞區域總經理Jacky Zhong表示。「本次展會，將追覓前沿的技術和創新產品匯聚一堂，充分彰顯了追覓科技的實力。」

▲▼追覓,智能生態,AWE2026,換圖。（圖／追覓）

▲追覓 X60 Ultra AI藍光辨識超薄掃拖旗艦機。

智能清潔品類全線升級，X60 Ultra重磅首秀

本次AWE展會將成為追覓展示多領域科技擴張的絕佳舞台。作為傳統業務核心的清潔產品線的各項技術以及各品類旗艦新品悉數登場，掃地機呈現了包括16cm機械臂技術、蒸汽掃地機技術、Matrix系列自動換抹布技術等多項前沿科技，以及2026年Q1旗艦機型X60 Ultra系列，旨在重新定義台灣市場旗艦清潔的下一個創新標準。

X60 Ultra擁有僅7.95公分的追覓最薄掃地機機身，能夠輕鬆深入家具底部等傳統盲區。X60 Ultra搭載的全球首創主動光髒污檢測技術，能夠識別難以察覺的污漬，例如寵物毛髮、細小顆粒以及淺色液體，並自動調整清潔策略，實現更徹底、無死角的潔淨效果。搭載最高8.8公分雙層越障能力與AI增強型OmniSight™導航系統，首次實現毫秒級的動態避障，確保精準避障的同時，實現極致的全屋清潔覆蓋。搭配業界領先的36,000Pa強勁吸力與全新升級鰻魚雙滾刷，有效拍打出深層灰塵以及顆粒物。全能智慧基站則進一步將使用體驗完全自動化，從100℃高溫拖布煮洗、熱風烘乾抹布到自動集塵與補充清潔液，一站式完成所有清潔維護，為家庭帶來更省心、更衛生、更智慧的全屋清潔方案。

在手持吸塵器領域，全新Air系列進一步探索「輕量化自動化清潔」體驗，帶來了單機款Dreame Air和自動集塵款Air Station等在內的多款新品。其中Air Station透過自動集塵基站與超輕機身設計，實現了集塵款吸塵器的又一次升級。Air Station的集塵基站可自動清空塵盒並完成充電與收納，實現長達50天的免提免維護；主機則以1.1kg輕量機身與靈活地刷結構帶來 360° 全向操作自由度和高達180°的平躺範圍，並結合150°廣角補光燈與TangleCut™防纏繞設計提升複雜環境下的清潔效率，使高頻家務清潔更加輕鬆高效。

生活家電和個護全線爆發，FP10空氣清淨機驚艷亮相

作為追覓科技重點推進的個護系列、以及生活環電系列，本次展會更是重點推出業界領先的旗艦新品，獲得一致好評。

在個護品類，追覓科技在吹風機與造型產品領域持續深化布局。Pocket Uni作為一款支援全球電壓的三合一魔術吹風機，自進入台灣市場以來已持續熱銷，累計銷量突破2萬台，憑藉輕巧攜帶與多功能造型體驗，成為台灣消費者喜愛的暢銷產品之一。在此基礎上，追覓本次展會帶來了全新升級產品Pocket Aura。作為Pocket Uni的進階版本，Pocket Aura在護髮與智能體驗方面全面升級。產品內建AI探針，可即時感知髮絲距離並自動調節風溫與風速，在減少頭皮高溫刺激的同時提升乾髮效率；多風嘴還可自動識別並匹配不同造型模式，使直髮、捲髮與定型在一台設備中輕鬆完成，為旅行與日常造型帶來更加便捷的體驗。

▲▼追覓,智能生態,AWE2026,換圖。（圖／追覓）

▲護髮養護吹風機Miracle Pro。

未來，追覓還將把全新旗艦護髮產品Miracle Pro養護吹風機引進台灣市場。Miracle Pro主打「智慧護髮」理念，搭載AI智慧溫控系統與6組溫度感測器，可即時監測並精準調節風溫；配合110,000RPM高速馬達與多種智能護髮模式，實現快速乾髮與個人化造型。獨家首創「精華霧化滋養」從根源賦活秀髮，為髮絲與頭皮提供更加細緻的護理體驗，為台灣消費者帶來更專業、更智能的護髮解決方案。

生活環境家電方面，全新的FP10空氣清淨機以寵物家庭為核心使用場景，透過主動集毛與空氣循環結構創新解決浮毛與異味問題。設備透過全球首創360°集毛結構與可視化密閉集毛倉實現自動聚集與集中處理，減少99.5%毛髮堵塞對淨化效率的影響。同時，業界領先的六重過濾HyperMatrix™系統與CataFresh™強化空氣循環設計，可同步淨化寵物毛絮、過敏原及空氣異味，為人寵共居空間提供更穩定的空氣管理方案。

全球實力持續彰顯，追覓台灣市占領先並拓展線下旗艦布局

追覓科技目前已在全球18個國家取得掃地機市占率第一的成績，並在多個國家實現超過50%的市場占有率。

掃地機和洗地機市佔率雙雙第一的品牌，持續保持業界領先地位。在東南亞市場，追覓同樣持續領跑，智能清潔品類穩居區域第一，並在Shopee平台斬獲東南亞市占率第一的亮眼成績。

▲▼追覓,智能生態,AWE2026,換圖。（圖／追覓）

▲追覓 FP10「持續自清潔濾網」空淨機（透明演示裝置）。

在台灣市場，追覓科技同樣取得了突破性的成長，目前已實現掃地機器人與洗地機品類市占率第一，成為當地智能清潔領域最受歡迎的品牌之一。2025年，追覓在台灣核心商圈開設首家品牌旗艦店，並進駐多家線下零售通路，同時在線上布局主流電商平台，持續完善全通路銷售與服務網絡，為台灣消費者帶來更加便捷與完善的品牌體驗。

未來，隨著追覓HOME智能生態戰略的持續推進，追覓科技將進一步深化台灣市場布局，持續以領先技術與創新產品滿足消費者不斷升級的智能清潔需求，並透過完善的服務體系與通路建設，為台灣消費者帶來更高品質的智能生活體驗，加速建構更加完善的智慧家庭生態。

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