▲蔣萬安率隊赴新北取經公托，侯友宜：公托量能穩居全國第一。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

台北市長蔣萬安率領市府團隊，在新北市長侯友宜陪同下，前往新北市板橋埔墘與莊敬公共托育中心參訪，實地了解新北市公共托育政策與推動成果，新北市近年持續擴大公共托育服務量能，7年內建置70家公共托育中心，目前全市已達130家，公托量能穩居全國第一。

▲台北市長蔣萬安率領市府團隊，在新北市長侯友宜陪同下，實地了解新北市公共托育政策與推動成果。（圖／記者劉亮亨攝，下同）



侯友宜表示，新北市目前公托總收托量已達6,555名幼兒，占全國公辦民營托嬰中心收托數近5成，不僅是全國量能最高、家數最多的城市，整體規模甚至幾乎接近五都總和，他也指出，新北市整體公共托育服務覆蓋率已達45%，超過OECD平均的36%，能夠達到這樣的成果相當不容易。

▲侯友宜指出，新北市目前公托總收托量已達6,555名幼兒，公托量能穩居全國第一。

蔣萬安則指出，市府調查發現，超過4成民眾希望增加台北市公托與公幼名額，也有近6成育兒家庭希望政府協助減輕家庭與工作兩端奔波的壓力。他提到，去年觀察到新北市善用學校空間推動托育服務相當成功，因此台北市也提出「校校有公托」的政策方向，今年預計將開辦16間公辦民營托育機構，持續擴充托育量能。

▲侯友宜和蔣萬安互贈禮物，場面相當溫馨。



在參訪過程中，蔣萬安送上台北限定款史努比T恤與帽子等聯名周邊商品給侯友宜，而侯友宜則回贈新北市愛小孩吉祥物「熊果」，象徵守護孩子平安成長，兩位市長也在托育中心內仔細觀察小朋友與老師的互動，了解實際托育環境與教學情形。

蔣萬安表示，一直以來新北市在推動各項育兒友善措施上成果亮眼，這次實地參訪後，更對整體規劃感到驚艷，也從中學到許多值得借鏡的做法，未來將進一步深入了解相關細節，作為台北市推動托育政策的重要參考。

▲蔣萬安表示，這次實地參訪後，從中學到許多值得借鏡的做法，作為台北市推動托育政策的重要參考。



侯友宜則表示，新北市公共托育一路走來始終不忘初心，致力提供優質且友善的托育環境。他強調，照顧0到6歲的孩子是政府的重要責任，未來也會持續努力，讓孩子們能在新北市健康快樂地成長。

▲侯友宜與蔣萬安皆強調，未來雙北市將持續透過交流與合作，打造更優質且友善的托育環境。



侯友宜與蔣萬安也共同強調，完善公共托育體系不僅是支持家庭的重要政策，更是城市長遠發展的關鍵基礎，未來雙北市將持續透過交流與合作，強化公共托育服務，為年輕家庭提供更完善的支持，守護下一代健康成長。