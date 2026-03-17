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瘋電影／陽光女子合唱團　在最卑微的環境綻放人性光芒

文／賴賴

▲▼陽光女子合唱團。（圖／開眼）


瘋言瘋語：

國二外甥女指定要看的電影，因此特地跑到大巨蛋秀泰影城。第一次來這裡看電影，就先被過大的空間給難倒，差點迷路趕不上序曲。接著又發生電腦購票收據太軟、進場時一度找不到片名的烏龍，一連串小插曲讓人哭笑不得。最後遲到了11分鐘才入場，算是帶著一點狼狽開始這場觀影。

這部電影的卡司陣容相當完整，其中最令人驚喜的是翁倩玉。電影大部分場景都在監牢裡，本來視覺較為單調，但她的出現讓整體質感大幅提升。曾是國際巨星的她，不論是氣質外型、溫柔婉約的臉龐，還有令人如痴如醉的舞台魅力，都展現出寶刀未老的實力，像一顆鑲嵌在樸素環境裡的鑽石，為單調的場景增添奢華感。

年輕演員何曼希則是另一大亮點。面對一群資深女演員，她毫不怯場，展現出鮮明的個人氣質與螢幕魅力，未來發展值得期待。

整體卡司還包括陳意涵、苗可麗、鍾欣凌、孫淑媚與安心亞。這些演員彼此互動自然，演技精湛，讓角色之間的關係更立體，也賦予整個故事豐富的群像感，形成一個既有層次又充滿張力的女性群像世界。

整體劇情走向流暢，情緒點設計得相當明確，幾個段落確實容易讓人紅了眼眶。監獄裡出現的小孩，意外成為軟化受刑人關係的關鍵角色。整部電影的調性偏向娛樂類型，人物設定上多數女囚的背景也都被安排為「情有可原」，因此故事真正想談的，其實是「原諒」這件事～原諒別人，也原諒自己。

還有極度煽情的催淚的副歌及歌詞，其實滿好聽的，弄得外甥女看完電影想到還在哭。

片　　名：陽光女子合唱團
英文片名：Hamnet
導　　演：林孝謙
演　　員：陳意涵、翁倩玉、何曼希、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮、曾愷玹、王自強
類　　型：類型片
片　　長：2 時 15 分
上映日期：2025/12/21
國　　家：台灣
語　　言：國語、台語
發行公司：壹壹喜喜

劇情大綱

《陽光女子合唱團》是一部以女子監獄為背景的情感劇情片，透過音樂與女性群像，描寫在困境中尋找救贖與希望的故事。電影改編自韓國電影《Harmony》，並加入台灣社會情境與人物設定。

▲▼陽光女子合唱團。（圖／開眼）

▲從一進來就看彼此不順眼，直接霸凌。

▲▼陽光女子合唱團。（圖／開眼）

▲獄警主管刀子嘴豆腐心。

▲▼陽光女子合唱團。（圖／開眼）

▲翁倩玉怎麼這麼老還是這麼美，太不可思議了。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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