男街頭變身「人肉麥克風」！金髮妹跪地賣力獻技　百人圍觀狂拍

記者閔文昱／綜合報導

中國湖南長沙市解放西路15日凌晨出現荒唐一幕，一名染著金髮、身穿黑色皮衣的女子在街頭做出不雅動作，隨後更與一名男子當街發生猥褻行為，引發大量民眾圍觀與拍攝。相關影片在網路上迅速瘋傳，引起熱議。當地警方事後證實，涉案男女已被依法採取刑事強制措施。

街頭不雅行為 引數百人圍觀拍攝

綜合陸媒與網路流傳影片顯示，事件發生在15日凌晨2時許，地點位於長沙市天心區熱鬧的解放西路。一名金髮女子身穿黑色皮質服裝，在街頭來回走動並做出誇張舞姿，吸引不少路人停下圍觀。

隨後一名男子靠近與女子互動，兩人短暫調笑後，男子突然拉開褲頭，而女子竟直接跪在地上做出猥褻行為。由於事發地點人潮眾多，現場瞬間聚集大量民眾，不少人高聲起鬨，甚至拿出手機近距離拍攝，場面一度相當混亂。

▲一名金髮女子與男子在火鍋店外當眾做出猥褻行為，引發大量民眾圍觀。（圖／翻攝自微博）

警方到場壓制 兩人涉尋釁滋事

長沙市公安局天心分局16日發布警情通報指出，警方於15日凌晨2時28分接獲民眾報案，稱轄區某火鍋店門口有人發生不雅行為，警員隨即趕赴現場處置，並依法將涉案人員帶回公安機關調查。

警方調查後表示，涉案男子張某某（36歲）與女子唐某某（35歲）皆為外地來長人員，兩人在公共場所實施不雅行為並起鬨鬧事，嚴重擾亂公共秩序，已涉嫌犯罪，目前警方已對兩人依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

事件曝光後迅速衝上中國社群平台熱搜榜，不少網友直呼「太誇張」、「簡直毀三觀」，也有人批評現場圍觀民眾只顧拍攝起鬨，卻沒有出面制止，相關畫面在網路上持續引發討論。