　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男街頭變身「人肉麥克風」！金髮妹跪地賣力獻技　百人圍觀狂拍

記者閔文昱／綜合報導 

中國湖南長沙市解放西路15日凌晨出現荒唐一幕，一名染著金髮、身穿黑色皮衣的女子在街頭做出不雅動作，隨後更與一名男子當街發生猥褻行為，引發大量民眾圍觀與拍攝。相關影片在網路上迅速瘋傳，引起熱議。當地警方事後證實，涉案男女已被依法採取刑事強制措施。

街頭不雅行為　引數百人圍觀拍攝

綜合陸媒與網路流傳影片顯示，事件發生在15日凌晨2時許，地點位於長沙市天心區熱鬧的解放西路。一名金髮女子身穿黑色皮質服裝，在街頭來回走動並做出誇張舞姿，吸引不少路人停下圍觀。

隨後一名男子靠近與女子互動，兩人短暫調笑後，男子突然拉開褲頭，而女子竟直接跪在地上做出猥褻行為。由於事發地點人潮眾多，現場瞬間聚集大量民眾，不少人高聲起鬨，甚至拿出手機近距離拍攝，場面一度相當混亂。

▲一名金髮女子與男子在火鍋店外當眾做出猥褻行為，引發大量民眾圍觀。（圖／翻攝自微博）

▲一名金髮女子與男子在火鍋店外當眾做出猥褻行為，引發大量民眾圍觀。（圖／翻攝自微博）

警方到場壓制　兩人涉尋釁滋事

長沙市公安局天心分局16日發布警情通報指出，警方於15日凌晨2時28分接獲民眾報案，稱轄區某火鍋店門口有人發生不雅行為，警員隨即趕赴現場處置，並依法將涉案人員帶回公安機關調查。

警方調查後表示，涉案男子張某某（36歲）與女子唐某某（35歲）皆為外地來長人員，兩人在公共場所實施不雅行為並起鬨鬧事，嚴重擾亂公共秩序，已涉嫌犯罪，目前警方已對兩人依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

事件曝光後迅速衝上中國社群平台熱搜榜，不少網友直呼「太誇張」、「簡直毀三觀」，也有人批評現場圍觀民眾只顧拍攝起鬨，卻沒有出面制止，相關畫面在網路上持續引發討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他拉血3次罹癌　切掉半邊腸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男街頭變身「人肉麥克風」！金髮妹跪地賣力獻技　百人圍觀狂拍

中國國酒光輝不再？茅台高官接連落馬　陸媒：是時候走下神壇了

每週用400桶！央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇喊：害我長期便血

美施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部：雙方就訪華事宜保持溝通

陸超長春節帶動8000億花費　新賽道線上短劇1-2月交易額激增30%

陸抗油價衝擊有韌性　陸智庫：荷姆茲若封鎖不斷需警惕長期風險

vivo也要漲價！部分商品將於18日調整　陸門市證實：已收到通知

陸最牛臥底不是警察是記者　「老K」潛伏蒐證太成功被提拔二把手

生產線汙水橫流！　陸「網紅鍋巴」遭曝與臭鞋墊、髒手套一起烤

伊朗此戰首度用新武器「泥石」導彈　射程全覆蓋以國威脅決策中心

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

新莊男車壞遇「拖吊蟑螂」　3.7公里竟要價近4萬…怒報警告詐欺

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

打槍川普！澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲　日本也回應了

男街頭變身「人肉麥克風」！金髮妹跪地賣力獻技　百人圍觀狂拍

中國國酒光輝不再？茅台高官接連落馬　陸媒：是時候走下神壇了

每週用400桶！央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇喊：害我長期便血

美施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部：雙方就訪華事宜保持溝通

陸超長春節帶動8000億花費　新賽道線上短劇1-2月交易額激增30%

陸抗油價衝擊有韌性　陸智庫：荷姆茲若封鎖不斷需警惕長期風險

vivo也要漲價！部分商品將於18日調整　陸門市證實：已收到通知

陸最牛臥底不是警察是記者　「老K」潛伏蒐證太成功被提拔二把手

生產線汙水橫流！　陸「網紅鍋巴」遭曝與臭鞋墊、髒手套一起烤

伊朗此戰首度用新武器「泥石」導彈　射程全覆蓋以國威脅決策中心

希臘也優格上榜！營養師激推「5種飽足感食物」好比天然瘦瘦針

NCT渽民送300萬韓幣禮券寵粉爆爭議　驚傳「店員濫用職權」遭開除

川普「逼護海峽」北約盟國火速回應　白宮聲明：可能延後訪中

伊朗狂空襲！網紅曬杜拜豪宅游池、爽洗桑拿　轟逃離者不知感恩

電腦用64顆乾電池能開機？神人瘋狂挑戰　運行30分鐘還能玩遊戲

【全台最衰庇護島】慘遭第15撞！指示牌戰損 腰桿都斷了

大陸熱門新聞

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

茅台高官接連落馬　陸媒：是時候下神壇了

伊朗此戰首度用新武器「泥石」導彈　

陸最牛臥底不是警察是記者

川普施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部回應

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

影／劉宇寧杭州開唱「罕見脫了」　

北漂女生病！爸媽寄「超大包裹」...她打開傻眼

陸智庫：中國抗油價衝擊韌性優於日韓歐盟

陸「網紅鍋巴」遭曝與臭鞋墊一起烤

陸網紅「鹿哈」慘了！恐要賠415億元

更多熱門

相關新聞

小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑

小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑

每逢過年期間，有關「紅包」的話題總是會被拿出來討論，有網友指出，近來看到不少討論都提到，包給小孩的紅包金額「水漲船高」，甚至有人認為包600元會被嘲笑，1000元只是基本門檻，若要展現誠意，至少得1200元起跳，讓她直呼「包多少才叫正常？」貼文掀起熱論。

眼神給不出去了！「周媛」遭立案調查

眼神給不出去了！「周媛」遭立案調查

賀瓏1年前勸「台積電賣了吧」片段曝！狠被打臉

賀瓏1年前勸「台積電賣了吧」片段曝！狠被打臉

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

關鍵字：

長沙不雅行為警方拘捕街頭事件熱議

讀者迴響

熱門新聞

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

快訊／蘋果再突發新品

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

1月才接主持棒！林襄受《綜藝OK啦》變動影響　經紀公司發聲

姚晨、曹郁突宣布離婚！

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」

即／高雄轎車自撞　2人骨折送醫

「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他拉血3次罹癌　切掉半邊腸

一脫褲尷尬爆！下體飄臭「4兇手抓到了」　胖的人更慘

更多

最夯影音

更多
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評
川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面