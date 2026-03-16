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張善政施政報告：建構移居永續的城市　「可負擔住宅」領先全台

▲張善政施政報告

▲張善政施政報告。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政16日於市議會定期大會施政報告表示，市府以科技與創新布局，盼為桃園打下長治久安的基礎，並秉持「超越地方政府思維，解決地方問題」的信念，在交通、教育、醫療、婦幼友善、智慧桃園、經濟、觀光等領域，全方位落實政策，為市民建構移居永續的城市。

張善政說，市府近年來展現「敢為天下先」的精神，多項首創政策包括提出大都會通勤圈構想，促成實施基北北桃通勤月票（TPASS）；推動國中小免費營養午餐，並於兩年後獲各縣市響應跟進；給予「代理教師全年聘期」，最終促使中央修法，讓全國代理教師一體適用。

公辦都更方面，正光花園新城是桃園市第一件由私人土地轉為公辦都更的成功案例，過去因產權複雜，但在市府與住都中心主動介入、轉為公辦都更後，在兩周內同意比例便衝破75%門檻。此成功之舉也激勵其他社區推動蛻變，包括大華八街與龜山金山社區等危險建物社區，現已達到招商門檻，而這也是公辦都更全面擴大的起點，市府未來也將持續作為社區後盾，為市民打造更安全的家園。

在航空城計畫推動方面，目前正穩健邁向收成階段，今年3月，航空城安置住宅將全數完成安置戶超過1,400戶交屋作業，安置街廓與道路系統也陸續完工，落實先建後拆的承諾。

而市府也成功向中央爭取設立市立醫院，有效填補中南桃園的醫療缺口，未來更會以「健康園區、醫養合一」為主軸，導入智慧醫療與遠距照護，再加上籌劃中的大溪埔頂、觀音草漯和復興區三個分院區，全力守護市民健康。

此外，桃園已升格12年，在硬體也須與城市一同成長，因此市府已啟動「中路第二行政園區」計畫，並結合鐵路地下化與中路車站的TOD開發，除了解決空間不足問題外，更將創造現代化都市全新核心。

去年底捷運綠線從藝文特區站往北至坑口站全線完成送電，至蘆竹區中正北路優先通車段的6段地下潛盾隧道也已經全部貫通。同時，捷運棕線也已在今年一月正式通過工程經費審議，並同步辦理工程發包，力拚在最短時間內開工。

張善政並說明，桃園市在智慧城市發展、婦幼友善、交通建設、觀光推動、環境永續、教育政策皆表現卓著；其中，在經濟方面，桃園投資金額、就業帶動，皆是全國第一。還有桃園領先全國獨創「可負擔住宅」政策，力拚今年完成自治條例立法，首波將以航空城安置住宅的非安置配售戶做為供給主力。

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