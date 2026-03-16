▲桃園115年度照顧服務員專班訓練，開放報名中

▲照顧服務員專班訓練。（資料照／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應高齡化社會發展及補實照顧服務人力，桃園市政府就業職訓服務處持續推動照顧服務員訓練，所設立的「桃園『有頭鹿』職能訓練場」於今年度辦理照顧服務員專班訓練計23班次，提供至少760個訓練機會，歡迎想加入照顧服務產業的朋友踴躍參加！

就服處處長陳秋媚16日表示，114年度照顧服務員訓練專班計開辦23班次，計有742名學員結訓，訓後就業率達9成4以上。今年度持續辦理照顧服務員專班訓練，辦訓單位計有：中華民國弘揚看護協會、寬福護理之家、桃園市安安照護協會、信安護理之家及桃園市私立慈得居家長照機構等18家訓練單位，共辦理23班次，預計提供至少760個訓練機會。

訓練地點遍及轄內桃園、中壢、八德、龜山、楊梅、平鎮及龍潭各區；除了實體課程外也配合衛生福利部長期照顧專業人員數位學習平臺，提供完成該平臺核心課程並取得證書者，接續參加訓練單位所辦理的術科課程，使民眾能夠多元選擇參訓機制。

此外照顧服務員訓練專班因應照顧需求增加、高齡化社會的趨勢，近年來開始有男性學員加入，除了有先天體力上優勢，增加民眾接受服務及職業多元的選擇性；參與訓練專班學員經考評成績合格並取得結業證書者，若符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，政府將全額補助訓練費。

另一般身分者則補助80%費用；除訓練費用補助外，亦可透過訓練單位及就業職訓服務處的媒合至長照機構工作，同時運用照顧服務員就業獎助措施，同步達到提升自我的專業知能及增加穩定收入來源。