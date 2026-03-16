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議員林政賢促市府前瞻規劃　推動桃園市場與交通雙升級

▲桃園市議員林政賢爭取南門市場重建

▲桃園市議員林政賢爭取南門市場原址重建。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢16日於市議會定期大會，市長施政報告針對南門市場重建、果菜市場遷移重建、重啟國1甲線東段工程等議題提出質詢。林政賢說，南門市場已有60多年歷史，呼籲市府規劃原址重建，打造現代化室內傳統市場，吸引更多民眾採買，帶動市場商機。

▲桃園市議員林政賢爭取南門市場重建

▲林政賢議員指出，桃園果菜市場至今已59年，建議遷建。（圖／林政賢服務處提供）

此外，林政賢議員也指出，桃園果菜市場至今已服務59年，目前位於中正路精華地段，早已不符合現代批發市場的使用需求，以台南新化果菜市場為例，興建時間約3年，並於民國111年開始營運，顯示只要有決心與規劃，市場遷建並非難事。桃園作為直轄市，更需要指標性的現代化批發市場，若缺乏規劃將不利於城市整體發展。

針對國道1號甲線新建工程進度，林政賢指出，目前西段工程正持續推動，若僅完成西段而未同步規劃東段工程，未來勢必衍生新的交通壅塞問題。早在20年前朱立倫擔任桃園縣長時期即推動國道1號甲線規劃，但至今在張善政市府時代進度仍未過半。東段若未及早推動，未來西段通車後，交通壅塞恐延伸至小檜溪重劃區一帶。呼籲市府以更前瞻的規劃思維，確保桃園交通與城市發展同步前進。

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