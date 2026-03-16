台灣上空罕見現「長命高氣壓」！鄭明典曝2影響：天氣穩定又偏熱

▲鄭明典指出，台灣上空目前受「長命高氣壓」影響，各地天氣穩定且白天增溫明顯，高溫可達 29 度，但周四起受鋒面影響將轉雨。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者閔文昱／綜合報導

近期台灣天氣穩定、白天明顯回暖，前中央氣象局長鄭明典指出，目前台灣上空出現「長命高氣壓」，使得天氣穩定、白天增溫明顯。這種型態與夏季常見的「季風環流圈」類似，但高、低壓分布剛好相反，是相對少見的天氣型態。

鄭明典：與夏季季風環流圈相似但相反

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鄭明典在臉書發文說明，受到上空高氣壓影響，16日台灣各地天氣穩定，白天升溫明顯。他解釋，流體中的波動會有正、負反相位，而氣候平均上海面多為高壓區，因此像目前這種與夏季「季風環流圈」結構相似、但高壓與低壓位置相反的情況並不常見。此外，這種高氣壓也可能比一般通過台灣上空的高壓「更長壽」。

鄭明典過去也提到，2025年8月曾出現典型季風環流圈，當時大型低壓影響台灣，導致氣溫偏低且中南部降下豪雨，而低壓周圍的高壓區則讓日本、南韓出現異常高溫。由於高壓與低壓存在連動關係，低壓越強，高壓也會越強。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

未來一周天氣：溫暖穩定、後期鋒面接近

中央氣象署表示，未來幾天整體天氣仍偏穩定。17日環境轉為東南風，各地多為晴到多雲，僅東半部、花東及恆春半島有零星短暫陣雨；清晨受輻射冷卻影響，中部以北低溫約14至17度，南部及花東約18至19度，但白天氣溫可回升至23至29度，西半部日夜溫差較大。

氣象署指出，18日之前天氣仍大致穩定；19日鋒面逐漸接近，大台北、東半部及恆春半島可能出現局部短暫陣雨；20日起鋒面通過並伴隨東北季風稍增強，桃園以北與東半部降雨機率提高，北部與東北部氣溫也將略為下降。