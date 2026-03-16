LINE MOBILE 5G服務跑三年退場⋯中華電信證實「不續約是共識」

記者蘇晟彥／綜合報導

近日中華電信傳出 5G 499吃到飽方案退場後，中華電信 2023年與 LINE MOBILE推出 5G服務也宣布終止，對此，根據《中央社》報導，雙方證實不再續約是達成共識，而LINE MOBILE 將關閉，僅提供服務到 4 月 17日，接下來將交由「中華電信LINE官方帳號」接棒服務。

中華電信 2023年與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳599、799、999、1,399元資費，除贈市話分鐘數優惠另贈送LINE POINTS、兌換貼圖的LINE代幣及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，另也結合LINE Pay與LINE TAXI兩大行動便利服務。

根據《中央社》報導，中華電信今天（16日）證實與LINE合作的LINE MOBILE 5G服務預計於4月17日結束，不再續約是雙方達成的共識，品牌合作期滿後，LINE MOBILE即將關閉官方帳號，用戶將可以加入「中華電信LINE官方帳號」繼續使用服務，而中華電信將持續提供電信服務，資費方案期內搭贈的LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲等客戶權益優惠，均不受影響。

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對此，中華電強調，雙方品牌合作期滿後，中華電信將持續提供電信服務，既有門號相關行動上網、語音及月租費等資費方案約期內搭贈的LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲等攸關客戶權益優惠，均不受影響。