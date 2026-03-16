開南大學26週年校慶　AI教育與國際合作全方位推動

▲開南大學董事長顏志光（中）、校長郭鐘達（左）與開南中學校長劉美惠簽署「開南學園聯盟」合作備忘錄。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開南大學26週年校慶16日登場，董事長顏志光表示，開南大學創校以來秉持「至誠、卓越、自由、豪邁」精神持續發展，未來將深化國際合作與產學連結，全力推動「3+2+2」國際學習模式，透過高中、大學與海外姊妹校銜接，建立完整升學與國際人才培育路徑，讓學生更早接軌世界。

校長郭鐘達表示，今年校慶主題「AI點亮開南，接軌國際未來」，象徵學校正全面推動AI融入教學與跨域學習。他指出，AI已導入資訊、管理、語言、觀光與健康等多個領域課程，培養學生將人工智慧應用於專業領域的能力。他強調，高等教育不僅傳授知識，更要培養全球移動力與跨文化溝通能力。

▲開南大學表揚長期支持教育發展的捐款興學人士。（圖／開南提供）

郭鐘達說，開南大學目前已與超過50所日本大學建立姊妹校合作，提供多元交換與雙聯學位機會，並推動「2+2」及「3+2+2」學制布局。今年共有28名學生獲得雙聯獎學金赴日本進修，包括國立富山大學、御茶水女子大學、東京外國語大學、埼玉大學、山口大學、琉球大學、靜岡大學、德島大學、弘前大學及宮崎大學等校，展現開南推動國際教育的成果。

▲開南大學26週年校慶。（圖／開南提供）

校慶典禮中，開南大學並與開南中學簽署「開南學園聯盟」合作備忘錄，由開南大學董事長顏志光、校長郭鐘達與開南中學校長劉美惠共同完成簽署，推動「3+2+2」教育模式，整合中學、大學與海外姊妹校資源，建立從高中到國際學位的升學通道，打造更完整的國際教育銜接平台。

校方同時頒發114學年度傑出校友獎有：立法委員涂權吉、博雅齋公司總經理簡睿宏、天澤法律事務所執業律師吳禎穎、年代電視陳鈺穎、峯德多媒體公司執行長葉明德、農金保險經紀人公司董事暨總經理陳英照，以及海勝商匯貿易公司董事長麥勝捷等人士。

另外，也特別表揚長期支持教育發展的捐款興學人士，包括開南大學EMBA校友會理事長陳俐臻、中鈺營造、翔賀通運、野味食品負責人陳猷隆及中玉教育基金會等捐資興學校友及熱心人士。