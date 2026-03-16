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送青年赴韓用自媒體說南投！　青年百億海外圓夢基金計畫開放報名至4／1

▲南投青年114年赴日創生見習成果豐碩，開啟台日創生合作新篇章。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投青年114年赴日創生見習成果豐碩，開啟台日創生合作新篇章。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府延續114年成功辦理海外見習成果， 115年再度提案申請教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫－海外翱翔組」，最新計畫《光影造路：青年自媒體行動》正式獲核定通過，即日起至4月1日受理報名，歡迎全國18至30歲青年踴躍申請。

縣政府指出，本次計畫以「青年地方創生與社區機構」為主題，將由教育部青年發展署遴選15名青年赴韓國忠清南道扶餘郡及忠清北道忠州市進行15天（暫定8月18日至9月1日）海外見習行動，透過文化走讀、地方治理觀察、自媒體實作與跨國交流，培養青年以影像敘事回應地方議題的能力；錄取者可獲青發署核定機票、保險、當地生活費、培訓課程及相關活動費用獎勵金。

該計畫最大特色在於結合「影像敘事 × 地方創生 × 跨國轉譯」，錄取者須於行前參與為期兩天之實體培訓營隊，完成南投在地觀察與訪談拍攝任務，及學習如何以韓國青年視角轉譯臺灣文化；赴韓期間則進行田野調查、議題定義與影片製作，最終完成個人影像作品並於當地進行分享發表，深化跨文化理解與公共表達能力，也確保學習成果完整轉化。

南投縣青年發展所表示，115年計畫進一步以「自媒體行動」為策略工具，期待青年不僅走讀世界，更能透過影像書寫地方，讓南投與臺灣的文化故事被世界看見，誠摯邀請對影像創作、地方議題及國際交流有興趣之青年踴躍報名；相關報名資訊，可直接上網青年百億海外圓夢基金計畫（https://twpathfinder.org/）-海外翱翔組18-30歲-(四)青年地方創生及社區機構，並登入「報名專區」完成報名，或上青發所網站/最新消息查詢 https://reurl.cc/bd4XmE。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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