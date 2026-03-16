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迎戰少子化　市議員張碩芳籲桃園打造生養友善城市

▲少子化嚴重，市議員張碩芳：桃園應強化青年生養環境

▲張碩芳(左2)參與聯合國 NGO CSW70（婦女地位委員會）論壇，了解各國因應少子化政策。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會16日進行市長施政報告，市議員張碩芳針對少子化與婦幼政策表示，面對人口結構變化，城市治理應從青年居住環境、托育支持與公共服務整合等面向持續深化，打造真正的生養友善城市。

張碩芳指出，桃園是全台人口結構最年輕的城市之一，市府近年推動多項婦幼政策，包括成立全國首創的婦幼發展局、「一生好運卡」、好孕專車與「桃園好孕3+1」等措施，已建立良好的政策基礎。

她表示，本月初受邀赴美參與聯合國 NGO CSW70（婦女地位委員會）論壇時觀察到，許多國家在面對少子化問題時，政策已逐漸從單一補助轉向整體生活環境支持，包括住宅政策、托育服務與社區照顧系統。

張碩芳認為，未來桃園婦幼政策可進一步結合青年家庭的居住需求與育兒環境，透過跨局處整合，讓婦幼發展局、衛生局、教育局與社政體系共同合作，建立更完整的家庭支持網絡。

此外，她也呼籲市府持續推動「兒童保護政策白皮書」，回應過去8,000多份市民連署的期待，讓桃園在婦幼保護與家庭支持制度上持續精進。張碩芳表示，少子化已是全球城市共同面對的課題，未來城市治理除了補助政策，更需要從生活環境出發，讓青年家庭在桃園能安心生活、願意生養。

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