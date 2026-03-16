快訊／蘋果再突發新品　神級耳機AirPods Max 2 「絕嫩5色」亮相

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果 16日晚間突發新品， AirPods Max 2 將以更出色的主動式降噪、提升的音質，以及智慧功能。H2 晶片驅動 AirPods Max 首度支援「適應性音訊」、「對話感知」、「語音隔離」和「即時翻譯」等功能登場。台灣將於日後開放訂購，但跟隨著MacBook Neo 的「粉嫩色」，AirPods Max 2 將推出帶著粉嫩氛圍的午夜色、星光色、橙色、紫色和藍色5種顏色，售價則為17,990元。

AirPods Max 2將以三大特色「主動式降噪表現更上一層樓」、「最高傳真聆聽體驗」及「智慧功能登上 AirPods Max

」三大特色登場，售價為17,990元起，共提供午夜色、星光色、橙色、紫色和藍色5種顏色，台灣將於日後開放預訂。



主動式降噪表現更上一層樓

H2 晶片與新的運算音訊演算法，將 AirPods Max 2 的主動式降噪效果提升至高達前一代的 1.5 倍。這有助於減少更多噪音，例如飛機引擎或通勤列車，讓使用者能完全沉浸在音樂、工作或通話之中。透過為 H2 和 AirPods Max 麥克風陣列最佳化的全新數位訊號處理演算法，「通透模式」的聲音聽起來也更加自然，讓使用者能持續留意周遭環境與身邊的人。

紫色 AirPods Max 2 特寫。



最高傳真聆聽體驗

AirPods Max 2 採用新的高動態範圍擴大器，帶來更純淨的音質，同時維持 AirPods Max 非凡的聲音特性。「空間音訊」內容呈現更出色，樂器定位表現提升、低頻反應更準確且一致，中頻和高頻的聲音也更加自然。新款 AirPods Max 連接隨附的 USB-C 連接線時，支援 24 位元、48 kHz 的無損音訊，在音樂、電影和遊戲中帶來最高品質的音訊體驗。保真壓縮音訊與超低延遲音訊讓音樂創作者能在 Logic Pro 及其他音樂創作 app 中，全程運用 AirPods Max 完整處理其專業工作流程。透過 USB-C 連接線，AirPods Max 是唯一支援音樂創作者以「個人化空間音訊」進行創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機。

無線音訊延遲減低，也讓遊戲體驗更加出色。對於使用 AirPods Max 2 並在「遊戲模式」下遊玩的使用者，iOS、macOS 和 iPadOS 遊戲的回應速度更快、更有身歷其境的感覺。AirPods Max 2 採用新的高動態範圍擴大器，帶來更純淨的音質，同時維持 AirPods Max 非凡的聲音特性。

智慧功能登上 AirPods Max

H2 帶來一系列功能，使 AirPods Max 2 更加智慧且便利。

・「適應性音訊」 會根據環境自動調整主動式降噪和「通透模式」的程度，達到最佳音訊體驗。

・「對話感知」 會在使用者開始與附近的人交談時，降低內容音量並減少背景噪音。

・「即時翻譯」 由 Apple Intelligence 驅動3，協助使用者在面對面情境中跨語言溝通。

・「語音隔離」 運用由 H2 驅動的先進運算音訊，在通話時優先呈現語音，同時阻隔環境噪音。

透過相機遙控功能，使用者在使用 iPhone 或 iPad 上的「相機」app 或相容的第三方相機 app 時，按下數位旋鈕即可拍照，或開始與停止錄影，藉此進行遙控拍攝。錄音室品質音訊錄製功能讓採訪者、podcast 製作人、歌手與其他創作者能以更高品質的音訊和更自然的人聲質地錄製內容。