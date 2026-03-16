王義川向賴清德舉薦黃世杰！　「學霸穩重」特質適合參選桃園市長

▲法務部次長黃世杰。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

民進黨面對2026年桃園市長選戰，傳出擬由法務部政務次長黃世杰出戰。對此，民進黨立委王義川16日晚間在政論節目「下班鏡來講」中透露，他參與過兩次跟總統賴清德的討論，其中他有向總統推薦黃世杰；他認為，身為「學霸」背景的黃世杰，其特質很「穩重」，符合桃園的民風人情，且長期在地方上跑攤，一直都有在經營。

對於二次跟賴清德的會議，王義川表示，他們是在討論桃園市長的人選跟桃園市議員選情，當中出現不同人名，大家就一個個討論，討論完之後也有出現新的人選。

王義川透露，他有推薦三位市議員，大家也進行分析，現任市議員有沒有參選的可能，也有曾經擔任過部長的人選，「我參與兩次的討論，這些都不在選對會，是另外的場合，然後大家就說回去再想看看，出現人名也會問看看」。

王義川表示，週刊說他婉拒賴清德投入桃園市長選戰，他強調，「我精準文字來講，討論時會問說『你呢？』，我的回答就是『沒啦』！」。

王義川指出，這次黃世杰的名字出現，其實他第一時間就支持，黃世杰的名字在討論過程中他是有推薦的，大家問說為何推薦，其實在討論過程中，有出現「學霸」兩個字。

王義川說，學霸不容易，黃世杰是建中跟台大的學霸，當建中的學霸更難，高考第一名，學經歷完整，在市政府也待過，他也選立委，也當選立委，其實行政經驗、民意經驗都具備，更是標準在地人，楊梅的在地人。

王義川表示，這次黃世杰的立委沒有選上，但他還在地方上，除了第二選區外，很多場合他都會去，他在地確實有這樣條件，學經歷也很完整，他非常適合出來參選桃園市長。

「他個性跟我不一樣，他跟我天差地北！」王義川坦言，黃世杰是法律人，講話想比較多，用字比較精準，比較穩重，「我為何支持他，因為他穩重，適合桃園，桃園的民風人情比較適合穩重」。

王義川說，現任的桃園市長張善政在桃園其實沒有做事，沒有任何建設，只是把前市長鄭文燦做的事情一兩年內做完就剪綵，沒有大的長期規劃，但為何支持度很高，因為桃園的民風要看起來穩重，不喜歡有突發，不喜歡人有重訊、爆炸宣布。

因此，王義川認為，黃世杰滿適合，再來就是「跑攤」，黃世杰當過立委，地方經營也很習慣，桃園有太多社團活動，每天中午跟晚上，攤跑起來數量非常龐大，他的個性也很可以，他晚上跟六日，很多地方行程都有在經營。

王義川說，他今天問了桃園一大圈，包括議員、地方理事長等，都覺得黃世杰是非常適合人選；接下來，民進黨有程序，會有選對會，那可能就會把黃世杰積極納入討論，最後由選對會來做決定。