FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽徵件至3／26　分組前三代表赴瑞士決選

▲台灣40年來首次FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽徵件。（圖／鎮寶大飯店提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由國際航空聯盟FAI發起的國際青少年航空藝術繪畫比賽已有40年歷史，中華民國飛行運動總會與鎮寶大飯店等單位今年首次在台灣舉行FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽，希望將運動、藝術及觀光結合，帶著孩子的畫前進瑞士洛桑圓夢。

中華民國飛行運動總會舉辦台灣區徵件分為初級組（6-9歲）、中級組（10-13歲）、高級組（14-17歲）不同組別評選，每組前3名作品除代表台灣前往國際航空聯盟瑞士洛桑總部進行決選，第一名可獲獎金1萬元、無人機足球1套、飛行傘航空體驗1次、飯店平日住宿券1張，第二名可獲6000元、無人機足球1套、飛行傘航空體驗1次、飯店平日住宿券1張，第三名可獲3000元、無人機足球1套、飛行傘航空體驗1次、飯店平日住宿券1張。

中華民國飛行運動總會理事長陳洋政表示，已成世人日常的各類飛行器不僅增進旅行速度、連結世界各地情感，還可在緊急情況下提供運送食物、藥品、撲滅野火和搜救等協助；2026FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽讓孩子們藉由繪畫啟發創意，而年度主題「FIY TO SAVE LIVES飛行拯救生命」，剛好符合總會與空勤總隊的宗旨，歡迎家人朋友有青少年者踴躍報名參加。

承辦本次活動的埔里行動美術館館長張家銘認為，當人們進行滑翔傘、氣球、操控無人機或駕駛各式航空器等空中運動時，可感受到自由，也是親近自然、鍛鍊自我、培養專注的最佳休閒與極限運動；透過繪畫等藝術媒介，讓對飛行有夢想的人在白紙上完成彩色輪廓，也能讓對飛行陌生的孩子們培育興趣。

收件截止日期：2026/3/26（以郵戳為憑）

主辦單位：中華民國飛行運動總會

承辦單位：鎮寶大飯店（埔里美術館）

贊助單位：精銳國際行銷股份有限公司、埔里無動力飛行傘有限公司、台灣無人機競技科技股份有限公司、台灣無人機競技發展協會、南投鎮寶大飯店

收件地址：鎮寶大飯店（埔里美術館）南投縣埔里鎮忠孝路299號 FAI國際航空青少年藝術繪畫比賽活動小組 收

諮詢電話：049-2903933

電子郵件：ctaf.sec@gmail.com

報名網頁介紹及表單下載1：

https://sites.google.com/view/taiwan2026faiyac/

報名網頁介紹及表單下載2：

https://reurl.cc/N21kGe