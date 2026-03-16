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快訊／台中北屯晚間大規模停電　影響447戶、好市多也突陷入黑暗

▲▼台中北屯大規模停電。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中北屯今晚發生停電，影響447戶無電可用，台電搶修中。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、趙蔡州／台中報導

台中市北屯區敦富路、南興北三路、敦富一街、南興北一路一帶今晚（16日）發生停電災情，受影響用戶有447戶，包含一間好市多也陷入黑暗。台電知情後已派人前往現場調查及維修。

台電表示，停電447戶皆為勝麗方程市大樓住戶，故障設備位於大樓地下配電室的開關設備，初步調查是熔絲鍊開關故障，至於故障原因，待進一步調查後才能釐清，目前正在盡全力復電中。

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