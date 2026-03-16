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延續挺侯友宜力道　「新北戰警」表態支持李四川：市政貢獻有目共睹

▲李四川16日晚出席「新北市戰警春酒」，獲得該協會表態支持。（圖／李四川競辦提供）

▲李四川16日晚出席「新北市戰警春酒」，獲得該協會表態支持。（圖／李四川競辦提供，下同）

記者蘇靖宸／新北報導

新北市長侯友宜重要支持力量的「新北戰警」協會今（16日）由總會長蔡義猛表態支持國民黨2026新北市長參選人李四川。李四川表示，他與侯友宜兩人，一邊是拿槍、一邊是拿鐵鎚出身，皆秉持守護人民及踏實做事的理念，未來會延續這份信念，全力為新北打拚。

李四川16日晚間6時半出席「新北市戰警春酒」，會後李四川競辦透過新聞稿說明過程。李四川競辦表示，「新北戰警」由退休警察組成，一向是支持侯友宜的關鍵力量，此行也象徵地方支持力量的延續，在李四川抵達後，現場凍蒜聲不斷。此次活動出席包括新北戰警總會長蔡義猛、三重區顧問團長林志忠、三重區戰警會長王明祥、蘆洲區戰警會長陳和順、新北市政顧問蔡明堂。

▲▼李四川16日晚出席「新北市戰警春酒」，獲得該協會表態支持。（圖／李四川競辦提供）

蔡義猛說，李四川一生奉獻公務，擔任過高雄市、新北市、台北市的副市長，對市政的貢獻大家有目共睹，這次獲得國民黨提名參選新北市長，侯友宜也第一時間就跳出來支持，因此新北市戰警總會也都會力挺李四川。

李四川表示，新北市鄉親的力挺，讓他感到內心溫暖，他以前在台北縣、新北市的時期，戰警給他很大的支持。他與侯市長，一邊是拿槍、一邊是拿鐵鎚出身，但一樣都是為人民及新北市付出，踏實做事。

李四川指出，雖然他曾在不同地方服務，但是他一直住在新北市的板橋區，對新北市瞭若指掌，希望大家支持他，他一定全力以赴，為新北市打拼。

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