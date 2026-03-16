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基隆廢廠驚傳「氣體洩漏」狂飄惡臭　消防緊急灑水

▲基隆廢廠氨氣洩漏飄惡臭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆氨氣外洩飄惡臭擾居民，廢棄廠房老管線成汙染禍首。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區中和路一處停業公司廠房今（16日）上午疑似發生氨氣外洩事件，附近民眾聞到刺鼻氣味後通報。基隆市消防局與環保局到場處理，確認外洩氣體為氨氣，已緊急關閉管線並採取灑水稀釋措施。環保局表示，該情形已造成空氣污染，將依《空氣污染防制法》告發處分。

基隆市消防局表示，上午8時25分接獲報案指出，中和路一帶瀰漫疑似氨氣的臭味。消防人員到場後也聞到濃重氨味，經查發現氣味來源為當地一間未營業的公司廠房，疑似由廢棄機組出水處散發，隨即進行周界警戒與防護措施。

▲基隆廢廠氨氣洩漏飄惡臭。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局指出，接獲消防局通報後派員前往稽查，現場同樣聞到刺鼻異味，確認外洩氣體為氨氣。依《空氣污染防制法施行細則》第2條第4款規定，氨氣屬於毒性污染物。由於廠區周界內外皆出現明顯異味，顯示氨氣已逸散至空氣中。

環保局進一步調查發現，氨氣外洩原因為儲槽輸送管線老舊破損所致。由於廠房當時無人駐守，房東也無法立即處理，環保局隨即通報消防局及警察局到場協助。待業者到場後，會同消防人員進入廠區關閉相關管線閥門，並以灑水方式降低空氣中氨氣濃度，防止污染持續擴散。

▲基隆廢廠氨氣洩漏飄惡臭。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局表示，氨氣外洩過程中散發明顯惡臭，已造成空氣污染情形，違反《空氣污染防制法》第32條第1項第3款規定，將依法告發處分。目前業者已將剩餘氨氣置入儲槽妥善存放。

環保局空噪科科長陳維信指出，後續將持續追蹤業者改善情形，並要求確實檢修設備、強化管理措施，避免類似事件再度發生，以維護周邊環境品質與民眾健康。

▲基隆廢廠氨氣洩漏飄惡臭。（圖／記者郭世賢翻攝）

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