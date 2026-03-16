台中新光三越電梯出包！20人擠困B3約5分鐘　都發局勒令停止使用

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中新光三越百貨15日傳出電梯受困事件，當時正值假日人潮眾多，一部電梯在地下樓層突然停住不動，車廂內約20名乘客一度受困，引發關注。台中市政府都發局今（16）日表示，已派員前往現場勘查，並勒令該部電梯立即停止使用，要求業者全面檢測設備安全。

電梯載重異常觸發保護機制

都發局指出，經業者說明，發生問題的電梯位於館內B3樓層，事發當時車廂內約有20名民眾，疑似因載重負載不均，觸發電梯安全保護裝置自動停機，導致電梯暫時無法運作，民眾因此受困。館方隨即派員協助處理，受困民眾約5分鐘後順利脫困，所幸未造成傷亡。

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有受困民眾事後在網路分享當時情況，表示電梯內人數眾多、空間悶熱，等待救援的過程讓人感到相當緊張，也有民眾帶著小孩一起受困，直呼「時間變得很漫長」。

▲台中新光三越百貨昨（15）日驚傳電梯滿載故障，導致多人受困意外。（圖／Threads@keke.1992.08.06授權提供）

都發局勒令停用 要求全面檢測

台中市都發局表示，該部電梯的使用許可證有效期限至115年6月1日，且近一年均依規定按月辦理維護保養，相關紀錄符合規定。不過為確保公共安全，已在現場張貼「勒令停止使用」告示，要求業者立即暫停該部電梯使用，並進行全面安全檢測。

都發局強調，業者必須完成檢修作業並確認設備安全無虞後，向市府提出申請，經審查通過後才能恢復使用，市府後續也將持續監督建築物昇降設備的安全管理。

業者：已檢修設備確保安全

對於此次事件，台中新光三越表示，電梯因負載異常觸發保護機制暫停運作，現場已第一時間引導顧客離開，並完成相關檢修作業。館方強調，後續將依規定進行全面安全複檢，確保設備運作安全，讓民眾能安心消費。