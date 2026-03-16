　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗　新北泰山森林書屋首度走進校園

▲新北泰山森林書屋首度走進校園。（圖／新北市原民局提供）

▲繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗，泰山森林書屋行動書屋走進新北國小。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市原民局推動「picul泰山森林書屋」行動書屋，今年首度走進國小校園，首站來到依山傍海的瑞芳區濂洞國小。課堂上，一顆顆被部落暱稱為「玻璃珠」的小小植物火蔥，讓原本安靜的閱讀課瞬間熱鬧起來。當孩子們鼓起勇氣咬下一口，嗆辣滋味在舌尖炸開，教室裡此起彼落的「好辣！」與笑聲，讓書本裡的部落故事化為一場真實的感官體驗。

活動由阿美族「說故事奶奶」陳蓮美導讀繪本《去吧！無味獸：火蔥的嗆辣冒險記》。故事描述「無味獸」偷偷來到部落，企圖讓所有食物失去味道，而部落的小勇士則以氣味強烈的火蔥把牠趕走，守住料理的好滋味。當故事提到花蓮月眉部落的植物時，蓮美奶奶拿出一小包火蔥，這種阿美族傳統食材阿美語稱為「kenaw」，因外型圓潤小巧，在部落中常被暱稱為「玻璃珠」。

▲新北泰山森林書屋首度走進校園。（圖／新北市原民局提供）

▲大家認真聽著故事，故事奶奶說：待會有有獎徵答會送禮物。

孩子們好奇地傳看這些植物，有人仔細端詳，也有人低頭嗅聞帶著泥土氣息的辛香味。原本只存在於繪本中的植物，此刻出現在教室裡，讓故事情節更加立體。當孩子們咬下一小口火蔥時，教室瞬間熱鬧起來，有人辣得皺起整張臉，也有人忍不住大笑。由於參與活動多為低年級學生，老師還準備醬油膏，讓孩子們試著沾著吃，有的孩子小心咬一口再慢慢品嚐，雖然仍直呼「好嗆」，卻又忍不住再試一次。桌上同時擺放蕗蕎供比較，孩子們一邊品嚐一邊討論兩種植物的差異，教室裡充滿笑聲與討論聲。

除了味覺體驗，現場也安排改良式原住民族服飾體驗。孩子們輪流戴上花環、背起情人袋，或穿上背心與披肩，在老師與蓮美奶奶的介紹下，認識服飾背後的文化意義。從被火蔥辣到的驚呼，到開心試穿服飾，整堂閱讀課彷彿一場逐步展開的小冒險，讓孩子們在輕鬆氛圍中接觸不同族群文化。

▲新北泰山森林書屋首度走進校園。（圖／新北市原民局提供）

▲濂洞國小黃恕懿校長排第一位嘗試說：哇～好甜喔。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，許多原住民族文化其實藏在生活裡的味道、植物與服飾中。透過火蔥的辛辣、服飾的觸感與故事情境，讓孩子在閱讀之外，也能以身體與感官理解文化，「文化不應只是櫥窗裡的展示，而是可以被穿在身上、嚐在嘴裡的生活。」她也指出，今年行動書屋首度延伸至國小校園，希望讓文化教育從孩子入學的起點開始，透過閱讀與體驗認識多元文化，理解土地與文化之間的深厚連結。

原民局表示，「picul泰山森林書屋」行動書屋目前持續開放新北市各國小及幼兒園申請服務，透過故事分享與文化體驗，讓更多孩子在閱讀中認識原住民族文化。相關申請資訊與活動詳情，可洽詢02-2900-9800，或至「泰山森林書屋」臉書粉專查詢。

▲新北泰山森林書屋首度走進校園。（圖／新北市原民局提供）

▲小朋友聞了聞說：有蔥的味道。

【更多新聞】

►6次酒駕罰不怕！基隆男灌5罐啤酒上路　酒測0.69判7月要入監

►噁爆畫面曝！基隆廟口夜市巷弄「滿地油汙卡溝」　區公所清不完

►保三警犬連2天建功！2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林襄才剛接棒節目就停錄　經紀公司發聲
快訊／台中北屯晚間大規模停電　好市多也突陷入黑暗
竹科變電所爆炸釀1死　竹檢出手了
突抽搐倒臥好市多女廁「尋找救命恩人」！本人現身暖回
台中新光三越電梯卡住20人受困　都發局勒令停用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆廢廠驚傳「氣體洩漏」狂飄惡臭　消防緊急灑水

繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗　新北泰山森林書屋首度走進校園

新北鶯歌「等一個人文健站」揭牌　打造都市原民銀髮健康據點

永平國小地下停車場進度超前　拚年底前啟用串聯捷運轉乘

新北4座抽水站撈污機升級　強化防洪韌性守護城市安全

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

統聯客運進駐西螺轉運站　4條國道客運路線便利南北往返

拚台南捷運運量！陳亭妃主張半環狀路網　優先串聯高鐵、南科、沙崙

中國海警4船再闖金門限制水域　海巡併航監控強勢驅離

提升救災韌性！嘉義縣新建災害應變中心 　預計2026年8月完工

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

基隆廢廠驚傳「氣體洩漏」狂飄惡臭　消防緊急灑水

繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗　新北泰山森林書屋首度走進校園

新北鶯歌「等一個人文健站」揭牌　打造都市原民銀髮健康據點

永平國小地下停車場進度超前　拚年底前啟用串聯捷運轉乘

新北4座抽水站撈污機升級　強化防洪韌性守護城市安全

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

統聯客運進駐西螺轉運站　4條國道客運路線便利南北往返

拚台南捷運運量！陳亭妃主張半環狀路網　優先串聯高鐵、南科、沙崙

中國海警4船再闖金門限制水域　海巡併航監控強勢驅離

提升救災韌性！嘉義縣新建災害應變中心 　預計2026年8月完工

王義川向賴清德舉薦黃世杰！　「學霸穩重」特質適合參選桃園市長

李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

1月才接主持棒！林襄受《綜藝OK啦》波動影響　經紀公司發聲

LOEWE春夏亮點來了！Amazona 180包鼓吹打開拉鍊　PVC鞋換襪子就變色

一脫褲尷尬爆！下體飄臭「4兇手抓到了」　醫：胖的人更慘

快訊／台中北屯晚間大規模停電　影響447戶、好市多也突陷入黑暗

紫戀薰衣草浪漫盛開！九族文化村賞花＋遊樂一次玩

基隆廢廠驚傳「氣體洩漏」狂飄惡臭　消防緊急灑水

延續挺侯友宜力道　「新北戰警」表態支持李四川：市政貢獻有目共睹

王宇婕曝「聖誕前開刀病因」！　友見她臉色嚇壞直送急診

三上悠亞IG追蹤暴漲5萬人！　遭酸民攻擊感謝台粉加油

地方熱門新聞

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

陳樂涵到南投市分享職場性平心經

民進黨桃園市議員初選民調　3/16起登場

高雄首座半室內親子樂園拚6月完工

桃園知名建商挺國片《三清》　弘揚宗教文化

桃園透天工地開挖釀鄰房倒塌　建管處緊急應變

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

郭綜合醫院春酒饗宴800人同歡百萬抽獎＋林逸欣壓軸獻唱嗨翻全場

台南安南區店家驚見竊賊還在現場警到場逮58歲男送辦

嘉義燈會人潮破千萬　經濟大爆發

台南民宅冷氣室外機冒黑煙警鈴大作　電器火災居建築火警首因

福伯食品偷排血色廢水！新北市府勒令停工

馬防部2軍人輪班照顧同袍父　鄉長動容

陳亭妃主張半環狀路網優先串聯高鐵、南科、沙崙

更多熱門

相關新聞

新北鶯歌「等一個人文健站」揭牌　打造銀髮健康據點

新北鶯歌「等一個人文健站」揭牌　打造銀髮健康據點

為讓原住民族長者在都市中也能擁有安心交流與文化延續的空間，新北市政府原住民族行政局攜手中央原住民族委員會推動文化健康站服務，由新北市原住民族社會服務協會承接設立的「鶯歌區部落文化健康站」今（16）日舉行揭牌儀式。該站也成為新北市第17處每週服務五天的文化健康站，為都會區原民長者的照顧與陪伴網絡再添重要據點。

永平國小地下停車場進度超前　拚年底前啟用

永平國小地下停車場進度超前　拚年底前啟用

新北4座抽水站撈污機升級　打造韌性防洪網

新北4座抽水站撈污機升級　打造韌性防洪網

行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車一次看

金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車一次看

關鍵字：

新北市原住民火蔥行動書屋

讀者迴響

熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

姚晨、曹郁突宣布離婚！

爭議好球終結戰局！基特、A-Rod齊發聲

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

更多

最夯影音

更多
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面