繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗　新北泰山森林書屋首度走進校園

▲繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗，泰山森林書屋行動書屋走進新北國小。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市原民局推動「picul泰山森林書屋」行動書屋，今年首度走進國小校園，首站來到依山傍海的瑞芳區濂洞國小。課堂上，一顆顆被部落暱稱為「玻璃珠」的小小植物火蔥，讓原本安靜的閱讀課瞬間熱鬧起來。當孩子們鼓起勇氣咬下一口，嗆辣滋味在舌尖炸開，教室裡此起彼落的「好辣！」與笑聲，讓書本裡的部落故事化為一場真實的感官體驗。

活動由阿美族「說故事奶奶」陳蓮美導讀繪本《去吧！無味獸：火蔥的嗆辣冒險記》。故事描述「無味獸」偷偷來到部落，企圖讓所有食物失去味道，而部落的小勇士則以氣味強烈的火蔥把牠趕走，守住料理的好滋味。當故事提到花蓮月眉部落的植物時，蓮美奶奶拿出一小包火蔥，這種阿美族傳統食材阿美語稱為「kenaw」，因外型圓潤小巧，在部落中常被暱稱為「玻璃珠」。

▲大家認真聽著故事，故事奶奶說：待會有有獎徵答會送禮物。

孩子們好奇地傳看這些植物，有人仔細端詳，也有人低頭嗅聞帶著泥土氣息的辛香味。原本只存在於繪本中的植物，此刻出現在教室裡，讓故事情節更加立體。當孩子們咬下一小口火蔥時，教室瞬間熱鬧起來，有人辣得皺起整張臉，也有人忍不住大笑。由於參與活動多為低年級學生，老師還準備醬油膏，讓孩子們試著沾著吃，有的孩子小心咬一口再慢慢品嚐，雖然仍直呼「好嗆」，卻又忍不住再試一次。桌上同時擺放蕗蕎供比較，孩子們一邊品嚐一邊討論兩種植物的差異，教室裡充滿笑聲與討論聲。

除了味覺體驗，現場也安排改良式原住民族服飾體驗。孩子們輪流戴上花環、背起情人袋，或穿上背心與披肩，在老師與蓮美奶奶的介紹下，認識服飾背後的文化意義。從被火蔥辣到的驚呼，到開心試穿服飾，整堂閱讀課彷彿一場逐步展開的小冒險，讓孩子們在輕鬆氛圍中接觸不同族群文化。

▲濂洞國小黃恕懿校長排第一位嘗試說：哇～好甜喔。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，許多原住民族文化其實藏在生活裡的味道、植物與服飾中。透過火蔥的辛辣、服飾的觸感與故事情境，讓孩子在閱讀之外，也能以身體與感官理解文化，「文化不應只是櫥窗裡的展示，而是可以被穿在身上、嚐在嘴裡的生活。」她也指出，今年行動書屋首度延伸至國小校園，希望讓文化教育從孩子入學的起點開始，透過閱讀與體驗認識多元文化，理解土地與文化之間的深厚連結。

原民局表示，「picul泰山森林書屋」行動書屋目前持續開放新北市各國小及幼兒園申請服務，透過故事分享與文化體驗，讓更多孩子在閱讀中認識原住民族文化。相關申請資訊與活動詳情，可洽詢02-2900-9800，或至「泰山森林書屋」臉書粉專查詢。

▲小朋友聞了聞說：有蔥的味道。