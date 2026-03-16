新北鶯歌「等一個人文健站」揭牌　打造都市原民銀髮健康據點

▲新北鶯歌「等一個人文健站」揭牌。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為讓原住民族長者在都市中也能擁有安心交流與文化延續的空間，新北市政府原住民族行政局攜手中央原住民族委員會推動文化健康站服務，由新北市原住民族社會服務協會承接設立的「鶯歌區部落文化健康站」今（16）日舉行揭牌儀式。該站也成為新北市第17處每週服務五天的文化健康站，為都會區原民長者的照顧與陪伴網絡再添重要據點。

新北市原民局指出，目前鶯歌區約有3,387位原住民族人，其中55歲以上約540人，占16%。隨著族人逐漸邁入高齡，長者對日常陪伴、健康促進與文化交流空間的需求日益增加。過去不少長者平日多在家中或社區周邊活動，部分因子女外出工作，白天社交機會較少，而教會往往成為都市原住民族長者重要的聚會與支持場所。文化健康站設立後，讓長者多了一處能相聚聊天、活動身體及分享生活的空間，也讓文化與情感在日常生活中自然延續。

鶯歌區原住民族人多為早年因北部產業發展而北上工作，族群以阿美族居多，也包含排灣族、布農族及太魯閣族等族人，逐漸在當地形成彼此照應、互相關懷的都市原民社群。文健站中一位長者阿榮阿公分享，自己過去因中風導致膝蓋無力、經常痠痛，不太敢出門，自從參與站內健康促進活動後，每週固定到站內與大家一起做伸展與健康操。一年後不僅走路更穩，膝蓋疼痛也減少，原本破百的體重降到70至80公斤。他笑說：「現在每天早上都會想出門到文健站看看大家，不會再只待在家裡了。」

原民局長Siku Yaway表示，文化健康站不僅提供健康促進與照顧服務，更讓長者在都會區重新找回文化記憶與情感連結。許多族人早年離開原鄉到城市打拼，如今步入人生另一個階段，更需要一個能彼此照顧、交流文化的空間。文健站中常能看到族人互相關心、主動詢問誰今天沒有到站報到，這種「等一個人」的默契，正是都市原民社群延續互助精神的展現，也讓長者在熟悉的文化陪伴中安心生活、活出價值。