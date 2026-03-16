永平國小地下停車場進度超前　拚年底前啟用串聯捷運轉乘

▲永平國小地下停車場拚年底啟用，238汽車位、692機車位到位。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

備受在地居民與家長關注的新北市永和區永平國小地下停車場工程持續推進，目前整體進度已達92.22%，較原訂進度超前0.32%。工程規劃地下3層停車空間，提供238格汽車位與692格機車位，並設置通道銜接捷運萬大中和線LG05站。交通局表示，工程預計今年7月完工、力拚年底前啟用，未來可兼顧停車、學童接送及捷運轉乘需求，提升交通與校園安全。

新北市交通局副局長曾招雄今（16日）前往永平國小視察地下停車場工程進度。他表示，永平國小地下停車場總工程經費約15億7000萬元，規劃興建地下3層停車空間，未來將提供238格小型車位及692格機車停車位，並設置連通道銜接捷運萬大中和線LG05站，提升周邊交通轉乘便利性。

曾招雄指出，考量未來捷運通車後，通勤尖峰車潮以及家長接送學童、捷運轉乘等多元需求，施工團隊與校方多次討論後，特別增設地下臨停接送區，讓家長可在地下停車場安全接送學童，再銜接捷運站轉乘，減少校門口周邊道路的人車衝突與交通負荷。

交通局停車管理科科長吳清哲表示，永平國小地下停車場工程自2024年1月開工，並率先導入智慧科技工地管理，在工地周邊設置環境偵測設備，即時監測溫度、濕度、噪音及空氣品質（PM2.5、PM10）。此外，於仁愛路、保生路設置工地智慧看板，並同步在交通局官網「廉政平臺專區」公開環境監測資訊，讓市民可即時查詢、共同監督，落實公開透明與全民參與的工程治理理念。

為降低施工期間對校園教學環境的影響，施工團隊也同步改善校園設施，包括新建球場、跑道及風雨操場，增加學童活動空間，並為校舍加裝氣密窗與更新空調設備。吳清哲指出，目前工程進度穩定超前，未來停車場啟用後，除可紓解周邊停車需求，也能提升校園安全，並強化公共設施的整體使用效益。