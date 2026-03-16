新北4座抽水站撈污機升級　強化防洪韌性守護城市安全

▲新北4抽水站撈污機汰換升級，打造更韌性防洪體系。（圖／新北市水利局提供）

記者郭世賢／新北報導

為持續更新防汛戰力，提升抽水站防洪效能，新北市水利局已於2月完成頂崁、土城、同安及瓦磘等4座抽水站撈污機設備更新工程。更換使用逾20年的老舊設備，總經費約7,600萬元，透過現代化設備強化攔污與清除能力，確保抽水機組在颱風或豪雨來襲時，能「即刻啟用、韌性提升」，讓防汛安全更有保障。

水利局長宋德仁表示，抽水站是城市防汛的重要設施，而撈污設備則是抽排作業的第一道關卡，為避免抽水機運轉時吸入樹枝、塑膠袋及大型漂流物造成機組損壞，各站都會在進水口設置撈污機，如同「守門員」般把關，負責攔截河道與箱涵中的漂浮物，先行將水中雜物與垃圾撈除，避免堵塞進水端，確保機組安全穩定運作，因此，撈污機設備可說是抽水站不可或缺的關鍵設施。

水利局指出，此次撈污機更新經費由中央補助7成、新北自籌3成。其中土城抽水站更換8組、頂崁更換3組撈污機，水下設備採用耐蝕性高的不鏽鋼材質，並更新為60mm柵距，提升設備耐用度與攔污效能，降低異物進入抽水機的風險，完成後的撈污機以多組耙齒循環運轉，約1.5分鐘完成撈取卸料，即使時雨量逾80毫米強降雨仍可穩定作業。

除此之外，同安與瓦磘抽水站引進「人字型止滑輸送帶」，有效提升輸送帶運轉時之摩擦力，使垃圾於輸送過程中更加穩定順暢，減少打滑及堆積情形，不僅降低設備故障風險與人力清理成本，亦提升整體撈污作業之安全性與運作效率。

水利局強調，面對都市發展與極端氣候挑戰，汰換老舊設備及提升機組運轉效能，是確保防汛安全與穩定運作的關鍵，未來除落實例行維護保養外，也持續向中央爭取經費，加速汰換撈污機等設備更新，強化抽水站的防洪韌性。同時也呼籲市民朋友，防汛工作需要公私協力，勿將垃圾或大型廢棄物隨意丟棄於側溝或河川，才能讓抽水站設施在關鍵時刻發揮最強戰力，共同守護不淹水的安全家園。