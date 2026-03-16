川普喊「延後川習會」逼中國護航荷莫茲海峽！外媒：北京恐不買單

▲美國總統川普公開要求北京參與荷莫茲海峽護航行動，並以此作為本月底「川習會」是否如期舉行的談判條件。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日向中國施壓，希望北京協助重新開放遭伊朗威脅的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），甚至揚言若未獲得回應，可能延後原訂本月底與中國國家主席習近平舉行的「川習會」。不過多家外媒與專家分析指出，中國參與美國主導護航行動的可能性不高，北京更傾向以政治與外交手段處理中東衝突。

川普日前接受《金融時報》專訪時表示，中國高度依賴中東石油，而荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，因此中國應該加入美國正在籌組的國際行動，協助確保油輪航行安全。他直言，希望在訪問北京之前就知道中國是否願意提供協助，「否則我們可能會延後（行程）」。

川普組國際護航聯盟 多國態度保留

自美國與以色列2月底對伊朗目標發動空襲後，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽，導致全球約五分之一的原油供應受到影響，國際油價大幅飆升。川普因此呼籲中國、法國、日本、南韓與英國等國派遣軍艦，協助維持航道安全。

他透露，美方已與「大約7個國家」討論軍事支援，但未公開具體名單。

然而多個被點名國家態度謹慎。日本自民黨政調會長小林鷹之表示，日本派遣海軍「門檻非常高」；韓國政府則稱將與美方保持密切協商後再決定。歐洲方面也未明確表態，英國表示仍在與盟友討論選項，法國則稱其航艦將繼續留在東地中海。

▲一艘油輪通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

學者：中國不太可能派軍艦

對於川普的呼籲，多名學者認為中國不太可能參與護航。新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝指出，中國對伊朗衝突的態度一直保持克制，一方面批評針對伊朗的軍事打擊，另一方面也避免直接與美國對抗。若北京加入護航聯盟，將陷入政治上的兩難。

中國軍事評論員宋忠平也表示，中國長期主張透過政治手段解決中東衝突，不希望與伊朗軍事力量發生衝突，因此「預計不會出動軍事力量為油輪護航」。

中國能源「兩張王牌」 面對危機較從容

另一方面，《紐約時報》等外媒指出，中國在能源轉型上的布局，使其在面對石油供應危機時相對更具緩衝空間。過去十多年來，北京大力發展電動車與可再生能源，並建立龐大的戰略石油儲備，以降低對海外石油的依賴。

數據顯示，中國目前已成為全球最大電動車市場，電動車與油電混合車占新車銷量約一半；同時太陽能、風能、水電與核電等替代能源持續擴張。能源專家指出，這些布局讓中國在面對油價飆升或供應中斷時，衝擊相對較小。

北京呼籲降溫局勢 避免衝突擴大

面對美方壓力，中國外交部發言人林劍表示，中美雙方仍就川普訪問事宜保持溝通，並強調元首外交對雙邊關係具有重要作用。他同時呼籲相關各方停止軍事行動，避免衝突進一步升級，並防止地區動盪衝擊全球能源與商品貿易。

分析指出，即使中國不願加入軍事護航行動，北京仍有動機促使中東局勢恢復穩定。畢竟荷莫茲海峽長期受阻，仍可能推高全球能源價格，對中國與世界經濟帶來壓力。