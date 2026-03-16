2014年砸200萬老本選台北市長　老兵趙衍慶驚傳辭世享耆壽91歲

▲2014年曾角逐台北市長的山東老兵趙衍慶，16日傳出他已於今年2月辭世。（圖／許和鈞提供）

記者趙蔡州／綜合報導

曾在2014年花200萬參選台北市長、二度參選立委的山東老兵趙衍慶，今天（16日）傳出他已在今年2月辭世，享耆壽91歲，先前曾替他拍攝特輯的《公視》節目「誰來晚餐」也公布他的死訊，並已低調辦完告別式。

《公視》節目「誰來晚餐」16日在臉書粉絲團透露，「趙衍慶已於民國115年辭世，享耆壽91歲，謝謝他曾在節目中留下獨特的生命故事，與對世界的思考和觀眾分享他的生活，人生晚年感謝鄒湘生伯伯一路關懷，謹以此深深紀念，追思會已圓滿落幕。」

山東地主之子成兒童兵 來台求學轉投軍旅

趙衍慶1936年出生於山東曹縣，家裡本是大地主，其父親被八路軍半迫半利誘加入組織，後來為了私下投奔國民黨軍遭殺害，而他則被八路軍抓去當兒童兵。

來台後，趙衍慶進入彰化員林實驗中學（今崇實高工）就讀，還曾報考師範學校，但因鄉音太重僅備取，所以轉考陸軍官校。歷經10年從軍生涯，他決定退伍，並前後擔任工程師、裝配公車、消防車、推煤機、塑化廠、化妝品製造、北區各汙水處理廠、開聯結車、卸運木炭、開計程車等行業，老年則以撿拾廢紙為業，並睡在公園。

最年長參選台北市長 2014年拿1萬5898票

趙衍慶除了2度參選立法委員外，2014年更砸下200萬老本參加台北市長選戰，成為史上最年長的台北市長參選人，當年的對手包含柯文哲及連勝文，他最終拿下了1萬5898票，七位候選人中位列第三名。

他當年受訪時透露，自己會出來參選，是看見許多年輕人捧碗來領救濟餐，很希望幫助大家都能吃飽穿暖、找到工作，以及希望社會能關注一些小眾議題，像是老榮民的照顧和遊民的生活問題。

據悉，趙衍慶晚年因罹患失智症中後期，由退輔會安置於台北榮民總醫院蘇澳分院的護理之家，因長期臥床、身體狀況欠佳而離世。