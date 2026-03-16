　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2014年砸200萬老本選台北市長　老兵趙衍慶驚傳辭世享耆壽91歲

談江昺崙「200萬說一個故事：78歲台北市長候選人趙衍慶」內容的空想與網路不實之報導。（圖／許和鈞提供）

▲2014年曾角逐台北市長的山東老兵趙衍慶，16日傳出他已於今年2月辭世。（圖／許和鈞提供）

記者趙蔡州／綜合報導

曾在2014年花200萬參選台北市長、二度參選立委的山東老兵趙衍慶，今天（16日）傳出他已在今年2月辭世，享耆壽91歲，先前曾替他拍攝特輯的《公視》節目「誰來晚餐」也公布他的死訊，並已低調辦完告別式。

《公視》節目「誰來晚餐」16日在臉書粉絲團透露，「趙衍慶已於民國115年辭世，享耆壽91歲，謝謝他曾在節目中留下獨特的生命故事，與對世界的思考和觀眾分享他的生活，人生晚年感謝鄒湘生伯伯一路關懷，謹以此深深紀念，追思會已圓滿落幕。」

山東地主之子成兒童兵　來台求學轉投軍旅

趙衍慶1936年出生於山東曹縣，家裡本是大地主，其父親被八路軍半迫半利誘加入組織，後來為了私下投奔國民黨軍遭殺害，而他則被八路軍抓去當兒童兵。

來台後，趙衍慶進入彰化員林實驗中學（今崇實高工）就讀，還曾報考師範學校，但因鄉音太重僅備取，所以轉考陸軍官校。歷經10年從軍生涯，他決定退伍，並前後擔任工程師、裝配公車、消防車、推煤機、塑化廠、化妝品製造、北區各汙水處理廠、開聯結車、卸運木炭、開計程車等行業，老年則以撿拾廢紙為業，並睡在公園。

最年長參選台北市長　2014年拿1萬5898票

趙衍慶除了2度參選立法委員外，2014年更砸下200萬老本參加台北市長選戰，成為史上最年長的台北市長參選人，當年的對手包含柯文哲及連勝文，他最終拿下了1萬5898票，七位候選人中位列第三名。

他當年受訪時透露，自己會出來參選，是看見許多年輕人捧碗來領救濟餐，很希望幫助大家都能吃飽穿暖、找到工作，以及希望社會能關注一些小眾議題，像是老榮民的照顧和遊民的生活問題。

據悉，趙衍慶晚年因罹患失智症中後期，由退輔會安置於台北榮民總醫院蘇澳分院的護理之家，因長期臥床、身體狀況欠佳而離世。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國訓中心人事揭曉！林鴻道接掌董事長　趙士強、林華韋出任正副執
2014年砸200萬老本選台北市長　老兵趙衍慶驚傳辭世享耆壽
快訊／竹科超高壓變電所大火1死2傷！　工安人員搶救無效亡
宜蘭30年冰店要收了　在地人不捨
高雄街頭毀滅式衝撞！「暴力碰碰車」畫面曝光
竹科超高壓變電所爆炸1命危！高虹安人在日本：要求台電立即停工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2014年砸200萬老本選台北市長　老兵趙衍慶驚傳辭世享耆壽91歲

地方選舉布局啟動　民進黨雲林公布鄉鎮市長提名名單

TVBS民調／台南「妃龍大戰」　陳亭妃53%大勝謝龍介23個百分點

卓榮泰赴日看WBC　古屋圭司：私人行程日方未介入

翁曉玲稱日本在台後代百萬人　許淑華：中國AI假影片連藍委都騙到

直言馬英九「破門令」切割蕭旭岑　他分析背後盤算：馬還是最後贏家

為下一代而戰！　范雲率綠委推新會期11大優先法案

轟蕭敬嚴把大家當白痴　粉專預告：「你最羞恥的事情」才剛要上演

台灣之盾需補強遠火攔截能力　中科院研發「低成本防空彈藥」應處

遭馬英九無預警切割？　蕭旭岑去職：永遠感念馬前總統栽培

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

2014年砸200萬老本選台北市長　老兵趙衍慶驚傳辭世享耆壽91歲

地方選舉布局啟動　民進黨雲林公布鄉鎮市長提名名單

TVBS民調／台南「妃龍大戰」　陳亭妃53%大勝謝龍介23個百分點

卓榮泰赴日看WBC　古屋圭司：私人行程日方未介入

翁曉玲稱日本在台後代百萬人　許淑華：中國AI假影片連藍委都騙到

直言馬英九「破門令」切割蕭旭岑　他分析背後盤算：馬還是最後贏家

為下一代而戰！　范雲率綠委推新會期11大優先法案

轟蕭敬嚴把大家當白痴　粉專預告：「你最羞恥的事情」才剛要上演

台灣之盾需補強遠火攔截能力　中科院研發「低成本防空彈藥」應處

遭馬英九無預警切割？　蕭旭岑去職：永遠感念馬前總統栽培

新北4座抽水站撈污機升級　強化防洪韌性守護城市安全

傳奇球星艾德里奇來台見證！NBA未來之星邀請賽4月4日開戰　

台北車站地下街疑遭縱火　男子拒透露犯案動機

2014年砸200萬老本選台北市長　老兵趙衍慶驚傳辭世享耆壽91歲

辦公族熱愛　5款養生茶簡單沖泡就能減脂消水腫

快訊／竹科超高壓變電所大火1死2傷！　工安人員搶救無效亡

竹科變電所爆炸大火3傷　竹檢發聲「檢察官待命」

3招維持愛情熱度！從熱戀到長久關係　關鍵秘訣其實很日常

Jisoo《訂閱男友》驚見《單身即地獄》女嘉賓　對戲大讚女神私下超暖

富邦金去年EPS 8.37元　總座：股利政沒有改變

Highlight登櫻花季開唱〈Fiction〉〈shock〉嗨翻

政治熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

快訊／劉世芳拒上台！　李貞秀初登板「對空氣質詢」怒轟政治鬥爭

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

「2人被點名」披綠袍挑戰蔣萬安

遭馬英九無預警切割？　蕭旭岑：永遠感念

直言馬英九「破門令」切割蕭旭岑　他分析背後盤算：馬還是最後贏家

蕭敬嚴道歉難止血！　徐巧芯再曝「攻擊黨內片段」：發言多麼無恥

徐巧芯嗆民進黨打手　蕭敬嚴：單純想讓黨更好

想赴日看兒畢典遭日議員抵制！柯文哲回應了

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

網傳曾祖父是漢奸？蘇巧慧轟「編造假歷史政治攻擊」　曝2鐵證闢謠

10億打造園區驚爆違法營業　桃市府挨批包庇廠商

轟蕭敬嚴把大家當白痴　粉專預告：「你最羞恥的事情」才剛要上演

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

姚晨、曹郁突宣布離婚！

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

爭議好球終結戰局！基特、A-Rod齊發聲

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

更多

最夯影音

更多
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面