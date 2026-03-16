台北車站地下街疑遭縱火　男子拒透露犯案動機

記者張君豪／台北報導



台北市中正區台北車站通往機場捷運的地下連通道，16日上午被發現疑似有人焚燒紙張。北市中正一分局表示，警方接獲通報後調閱監視器畫面追查，約1小時內在地下街攔查一名36歲鍾姓男子（經查有竊盜前科)到案，訊後依公共危險罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，鍾男因身心狀態不穩定，被捕後無法說出犯案動機及訴求，所幸事件未造成任何人員受傷。

▲中正一警方快速逮捕鍾嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



警方說明，博愛路派出所今日上午接獲報案指出，台北車站往機場捷運線連通道的廁所外地面發現2張疑似燃燒過的紙張及灰燼。現場清潔人員巡檢時察覺異狀並即時通報站方，警方到場後隨即調閱監視器影像，掌握涉案男子特徵。



當時在連通道附近作業的清潔人員發現一男子在廁所外逗留，行跡可疑。清潔人員上前查看時，發現男子腳邊地板留有燃燒後的不明灰燼。清潔人員隨即通報站長到場處理，但該男子面對站務人員關心全程保持緘默，在交付打火機後隨即轉身離開人群。





警方接獲通報後立即啟動攔截圍捕機制，依監視器影像比對嫌疑人外觀特徵，迅速在台北車站Z區地下街出口附近，攔查到正在休息的鍾男。警方表示，鍾男其行為可能影響公共安全，警員場依涉犯刑法173條公共危險罪準現行犯將其逮捕，後續移送檢方偵辦。



警方強調，捷運與車站連通空間每日人潮眾多，北市警方將加強站區及地下街巡邏密度，以維護通勤民眾安全。相關案情仍待進一步調查釐清。

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