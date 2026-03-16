　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北車站地下街疑遭縱火　男子拒透露犯案動機

記者張君豪／台北報導

台北市中正區台北車站通往機場捷運的地下連通道，16日上午被發現疑似有人焚燒紙張。北市中正一分局表示，警方接獲通報後調閱監視器畫面追查，約1小時內在地下街攔查一名36歲鍾姓男子（經查有竊盜前科)到案，訊後依公共危險罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，鍾男因身心狀態不穩定，被捕後無法說出犯案動機及訴求，所幸事件未造成任何人員受傷。

▲中正一警方快速逮捕鍾嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正一警方快速逮捕鍾嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）


警方說明，博愛路派出所今日上午接獲報案指出，台北車站往機場捷運線連通道的廁所外地面發現2張疑似燃燒過的紙張及灰燼。現場清潔人員巡檢時察覺異狀並即時通報站方，警方到場後隨即調閱監視器影像，掌握涉案男子特徵。

當時在連通道附近作業的清潔人員發現一男子在廁所外逗留，行跡可疑。清潔人員上前查看時，發現男子腳邊地板留有燃燒後的不明灰燼。清潔人員隨即通報站長到場處理，但該男子面對站務人員關心全程保持緘默，在交付打火機後隨即轉身離開人群。

▲中正一警方快速逮捕鍾嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接獲通報後立即啟動攔截圍捕機制，依監視器影像比對嫌疑人外觀特徵，迅速在台北車站Z區地下街出口附近，攔查到正在休息的鍾男。警方表示，鍾男其行為可能影響公共安全，警員場依涉犯刑法173條公共危險罪準現行犯將其逮捕，後續移送檢方偵辦。

警方強調，捷運與車站連通空間每日人潮眾多，北市警方將加強站區及地下街巡邏密度，以維護通勤民眾安全。相關案情仍待進一步調查釐清。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林襄才剛接棒節目就停錄　經紀公司發聲
快訊／台中北屯晚間大規模停電　好市多也突陷入黑暗
竹科變電所爆炸釀1死　竹檢出手了
突抽搐倒臥好市多女廁「尋找救命恩人」！本人現身暖回
台中新光三越電梯卡住20人受困　都發局勒令停用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北車站地下街疑遭縱火　男子拒透露犯案動機

快訊／竹科超高壓變電所大火1死2傷！　工安人員搶救無效亡

竹科變電所爆炸大火1死2傷　竹檢發聲「檢察官待命」

邊開車邊吸喪屍煙彈！新北21歲男撞計程車　下車眼神渙散被逮

竹科超高壓變電所爆炸1命危！高虹安人在日本：要求台電立即停工

雲林鵝隻異常死亡！確診「H5N1禽流感」　急撲殺883隻防堵疫情

Deepfake 2.0掀身分盜用危機　律師洪紹倫示警：法律仍有真空

慶WBC贏韓國！爌肉飯名店兌現祭品文　「勇腳伯」氣噗噗：我沒領到

上車誤催油門！小琉球6歲童「握到手把」釀擦撞　3人輕傷送醫

快訊／三峽毒品通緝犯開賓士撞傷人！　警開2槍攔車仍跑了

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

台北車站地下街疑遭縱火　男子拒透露犯案動機

快訊／竹科超高壓變電所大火1死2傷！　工安人員搶救無效亡

竹科變電所爆炸大火1死2傷　竹檢發聲「檢察官待命」

邊開車邊吸喪屍煙彈！新北21歲男撞計程車　下車眼神渙散被逮

竹科超高壓變電所爆炸1命危！高虹安人在日本：要求台電立即停工

雲林鵝隻異常死亡！確診「H5N1禽流感」　急撲殺883隻防堵疫情

Deepfake 2.0掀身分盜用危機　律師洪紹倫示警：法律仍有真空

慶WBC贏韓國！爌肉飯名店兌現祭品文　「勇腳伯」氣噗噗：我沒領到

上車誤催油門！小琉球6歲童「握到手把」釀擦撞　3人輕傷送醫

快訊／三峽毒品通緝犯開賓士撞傷人！　警開2槍攔車仍跑了

王義川向賴清德舉薦黃世杰！　「學霸穩重」特質適合參選桃園市長

李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

1月才接主持棒！林襄受《綜藝OK啦》波動影響　經紀公司發聲

LOEWE春夏亮點來了！Amazona 180包鼓吹打開拉鍊　PVC鞋換襪子就變色

一脫褲尷尬爆！下體飄臭「4兇手抓到了」　醫：胖的人更慘

快訊／台中北屯晚間大規模停電　影響447戶、好市多也突陷入黑暗

紫戀薰衣草浪漫盛開！九族文化村賞花＋遊樂一次玩

基隆廢廠驚傳「氣體洩漏」狂飄惡臭　消防緊急灑水

延續挺侯友宜力道　「新北戰警」表態支持李四川：市政貢獻有目共睹

王宇婕曝「聖誕前開刀病因」！　友見她臉色嚇壞直送急診

【帶狗屍上門抗議】杜告犬「健康」失蹤38天被尋獲　飼主拉鐵門不見人

社會熱門新聞

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

即／竹科超高壓變電所傳爆炸聲！　1命危、2傷搶救中

快訊／竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

國二女課堂驚吐惡伯父狼行

即／基隆果菜市場驚傳火警！廟宇陷火海

即／國3甲水泥車翻覆！「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

「健康」慘死成白骨　飼主家屬否認虐死狗

男揮刀怒殺同志愛侶！死者爸泣：早不同意2人交友

竹科超高壓變電所爆炸1命危！高虹安人在日本

即／竹科變電所大火1死2傷！包商不治

嫌房間太亂！姑持刀逼姪女「牙齒頭髮選一個」

新莊男車壞遇「拖吊蟑螂」　3.7公里竟要價近4萬

即／竹科內超高壓變電所大火！　1人送醫搶救

更多熱門

相關新聞

台中工地鋼筋掉落砸車　都發局勒令停工開罰1萬8

台中工地鋼筋掉落砸車　都發局勒令停工開罰1萬8

台中市東區自由路四段一處新建工程，今天（16日）上午因施工不慎，1根3公尺長的鋼筋從高處掉落地面，造成1輛轎車及1戶民宅受損，所幸未釀人員傷亡。台中市政府都發局表示，已立即要求停工檢查並限期改善，經查現場安全防護措施不足，將依法裁處1萬8000元罰鍰。

高雄男酒後失控　派出所內發酒瘋「砸電腦」慘了

高雄男酒後失控　派出所內發酒瘋「砸電腦」慘了

高雄又見毒駕！男子恍神「連撞24車」

高雄又見毒駕！男子恍神「連撞24車」

拒檢狠撞警車國道毒駕逃逸　警包抄驚險制伏

拒檢狠撞警車國道毒駕逃逸　警包抄驚險制伏

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

關鍵字：

台北車站焚燒事件公共安全捷運連通道警方逮捕

讀者迴響

熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

姚晨、曹郁突宣布離婚！

爭議好球終結戰局！基特、A-Rod齊發聲

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

更多

最夯影音

更多
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面