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台西公所東側廣場啟用　打造全齡共融休憩空間

▲台西東側廣場綠美化完工　近2公頃空地煥然一新。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台西公所東側廣場綠美化完工，近2公頃空地煥然一新。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府補助台西鄉公所辦理「台西鄉公所東側廣場綠美化工程」，透過向中央爭取「產業園區開發管理基金太陽光電電價競標回饋金」補助2,700萬元，並由縣府補助規劃設計監造經費300萬元，將原本閒置空地打造為結合活動廣場、綠地景觀與遊戲設施的多功能公共空間，今（16）日完工啟用。

雲林縣長張麗善今日出席啟用典禮表示，公所東側將近2公頃空地，長期閒置、雜草叢生，與公所新行政大樓形成強烈對比。為有效利用並提升整體環境美化，李文來鄉長上任後帶領公所團隊向縣府提案、積極爭取希望協助改善環境、提升地方建設品質。縣府隨即協助推動相關規劃，並於2023年10月17日同意補助台西鄉公所300萬元辦理「台西鄉公所東側廣場綠美化工程規劃設計監造案」。

工程內容包含雨水貯集滯洪設施（兼活動廣場）、人行步道、綠美化景觀、停車場、休憩設施及照明系統等，並設置兒童遊戲場與體健設施，打造適合各年齡層使用的共融式休憩空間。兒童遊戲場設置多座滑梯、攀爬網、攀爬牆與搖搖馬等遊具，提供不同年齡層的小朋友安全遊玩。

▲台西東側廣場綠美化完工　近2公頃空地煥然一新。（圖／記者游瓊華翻攝）

同時也設置體健設施，讓成人及長者可以一同運動，並回應SDGs目標11「永續城鄉-提供安全和包容的綠色和公共空間」的核心價值。張麗善縣長指出，台西鄉公所東側廣場綠美化工程完成後，除改善原有閒置空地外，也可與公所前方開放空間及周邊公共建設相互串聯，逐步形塑臺西鄉具規模的開放空間系統，打造兼具門戶意象、休憩功能與活動舉辦的公共場域。

台西鄉公所李文來鄉長指出，將近1年的施工，公所東側廣場綠美化工程終於完工，全新的綠美化廣場不僅將大大提升鄉親的使用便利性，也提供遊具、體健設施及洗手台等，讓孩童及大人多一個休憩的場所，成為我們觀光發展的重要一環。未來，無論是親子同樂、休憩運動或來公所洽公，都有一個不錯的休閒空間，讓大家都能感受到公所對細節的重視與用心。

▲台西東側廣場綠美化完工　近2公頃空地煥然一新。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台西公所東側廣場綠美化完工，近2公頃空地煥然一新。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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