認賠1.3億！亞矽創研中心仍在空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

▲亞矽創研中心仍在空轉，謝美英憂成青埔海市蜃樓。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英16日於市議會定期大會，市長施政報告質詢指出，市長張善政上任後將位在青埔的亞矽創新研發中心「砍掉重練」，但迄今仍在空轉，未見招商公告，憂心亞矽創變成海市蜃樓！張善政表示，亞矽創若照原訂規劃，航空城公司可能已經破產，目前全案進入招商最後階段，預計今年第2季公告招商。

謝美英說，2023年張善政市長甫上任就拋出震撼彈，宣布終止前朝的工程合約，認賠1.3億。但砍掉重練不能光是口號，破壞之後，建設在哪裡？去年底，航空城公司風風光光地辦了招商說明會，宣布要把原來的產二用地跟旁邊的旅館用地合併，擴大到1.6萬坪，預估開發價值高達400億元，吸引包括國泰人壽、富邦人壽、三井不動產、鴻海集團旗下鴻佰科技等國內外重量級開發商與科技大廠雲集，展現產業界對佈局國門第一排的高度信心。

然，藍圖畫得很大、很漂亮，但說明會過後，一轉眼已經3月了，實質的招商公告何時上網？謝美英擔心，在張市長任期結束前，「亞矽創研中心」到底能不能順利評選出投資人並完成簽約？這四年的任期，絕對不能只有「解約」跟「辦說明會」？請市府務必給出明確的時間表。

謝美英認為，「亞矽創研中心」餅畫得很大，市府現在改採設定地上權或合作開發，要引進AI、邊緣運算等科技大廠，但民間財團將本求利，她要求市長承諾：未來的招商合約裡，市府必須設定「核心科技產業進駐比例」底線。防堵得標廠商掛羊頭賣狗肉，不要到最後「亞洲矽谷」變成了「亞洲百貨」或「亞洲商辦」，完全失去帶動桃園產業升級的初衷。

謝美英也提醒，A19周邊的電力問題及交通配套必須同步升級。1.6萬坪的基地，未來總樓地板面積逼近10萬坪，若招商成功，將引進上萬名就業人口跟龐大的商業人潮，青埔A19周邊的交通吃得消嗎？青埔現在假日跟尖峰時間的塞車問題就已經讓市民怨聲載道了，一旦400億的超大型開發案啟動，市府對於周邊交通路網的「壓力測試」與「升級計畫」在哪裡？絕對不能等大樓蓋好了，塞車塞爆了，再來想辦法！

謝美英要求市府團隊針對亞矽創研中心提出明確的招商時程表、產業進駐規範比例以及青埔交通衝擊配套、青埔電力改善專案等重要政策具體進度。