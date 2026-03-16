按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

記者許宥孺、吳奕靖 ／高雄報導

高雄市三民區今（16）日下午發生一起恐怖行車糾紛！一名方姓駕駛見到前方鄒姓駕駛於右轉時沒打方向燈，便鳴按喇叭示意，未料此舉引起鄒姓駕駛不滿，與同車乘客下車理論，方姓駕駛見狀便倒車欲離去，卻不慎撞上鄒男的轎車，鄒男一氣之下竟駕車來回猛撞方男的轎車，讓大票路人全看傻眼，急忙將鄒男拉下車。事故造成4人受傷，全案朝殺人未遂等罪嫌偵辦中。

▲高雄街頭上演「暴力碰碰車」。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）



事發在16日下午4點多，警消獲報，三民區聯興路、敦煌路口發生糾紛，且有民眾倒臥於馬路中央。救護人員抵達現場時，發現一部銀灰色轎車多次對著另一部銀色轎車來回猛力撞擊。

當時不少民眾路過現場直擊恐怖一幕，發現其中一部車竟蓄意對另一部轎車衝撞，直接把路口當成碰碰車遊戲場，倒退後再加速往前衝，甚至一度差點「騎上」車頭，兩車車身都嚴重毀損，地上散落車殼零件。

不過肇事駕駛還不打算收手，竟拖著垂掛在地的後尾保桿，在路口繞行一圈，再度朝對方車來回猛力撞擊。有路人嚇壞，緊急上前制止駕駛，提醒對方車內有小朋友，並趁隙將駕駛拉下車。

肇事駕駛則情緒火爆，走上前對銀色轎車駕駛吼叫：「為什麼你可以？為什麼我不可以？為什麼你可以開車撞人？你給我下來！」接著赤手空拳捶打、狂踢銀色轎車車身，嗆對方擔子小、不敢下車。

警方到場後將雙方駕駛隔開，經調查，49歲方姓男子駕駛當時駕駛銀色轎車，行經河堤路、敦煌路口時，發現前方的銀灰色轎車右轉未打方向燈，便於聯興路、敦煌路口時對對方鳴按喇叭提醒。66歲鄒姓男駕駛與乘客便下車要與方姓駕駛理論，方男則打算倒車離開現場，不過換檔時卻不慎爆衝，撞上鄒男的轎車與鄒男兒子、太太。

鄒男情緒被點燃，隨即駕車衝撞方男的轎車，導致方男及車上的女友受傷。全案共計4人受傷送醫治療，警方朝殺人未遂、傷害、毀損及公共危險案等罪偵辦中。