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中國國酒光輝不再？茅台高官接連落馬　陸媒：是時候走下神壇了

▲貴州茅台副總經理蔣焰近日被查。（圖／翻攝自微博）

▲貴州茅台副總經理蔣焰近日被查。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州茅台高層再度因涉嫌違紀違法被查，引發外界對公司治理問題的關注。隨著多名高層接連落馬，這家長期被視為白酒龍頭企業的公司，也再度陷入治理與監管的討論之中。陸媒更直言，「茅台從來不是天然自帶光環的勝利品，它只是一瓶白酒，一款快消品，不該被捧上脫離市場、脫離大眾的神壇。」

據《證券時報》報導，貴州茅台黨委委員、副總經理、財務總監兼董事會秘書蔣焰因涉嫌嚴重違紀違法，已接受相關部門調查。消息曝光後，外界再度將目光投向茅台近年頻繁出現的高層落馬問題。

▲貴州茅台前董事長高衛東。（圖／CFP）

▲貴州茅台前董事長高衛東。（圖／CFP）

報導指出，從前董事長袁仁國、高衛東到丁雄軍，多名核心管理層相繼被查或落馬，使企業治理問題再次受到質疑。分析認為，相關事件不僅涉及個別管理者的違規行為，也反映出公司治理與監督機制長期存在的缺陷。

過去多起案件顯示，部分高層在任期間利用職務便利，在茅台酒經銷權、配額分配等事項上為他人提供便利，並從中收受巨額財物。相關判決書披露，部分涉案金額甚至超過1億元（人民幣，下同）。

▲受賄超1.1億貴州茅台原董事長袁仁國被判無期徒刑。（圖／CFP）

▲受賄超1.1億貴州茅台原董事長袁仁國被判無期徒刑。（圖／CFP）

市場觀察人士指出，長期以來茅台在經銷體系、配額管理及價格機制等方面缺乏透明制度，也使權力尋租空間持續存在。再加上公司近年多次更換董事長，企業戰略與管理方向也出現一定程度的波動。

此次被調查的蔣焰同時兼任財務總監與董事會秘書，過去亦曾擔任茅台集團財務公司董事長，長期負責公司資金與金融業務。公開財報顯示，貴州茅台帳面貨幣資金規模龐大，資金管理與內控問題也因此成為市場關注焦點。

▲貴州茅台。（圖／CFP）

▲茅台酒一瓶漲到6900元　原料高粱一斤竟只能「賤賣33元」。（圖／視覺中國）

▲貴州茅台。（圖／CFP，上同）

根據公司2025年三季報資料，貴州茅台帳面貨幣資金約518億元，另有拆出資金超過1350億元，顯示其資金規模相當龐大。監管部門此前在上市公司治理檢查中，也曾指出公司存在高管在控股股東單位兼職的情況。

另一方面，近年白酒市場結構也出現變化。中國酒業協會數據顯示，近十年中國規模以上白酒企業數量從2016年的1578家下降至2025年的887家，產業集中度持續提高。

分析人士認為，茅台長期維持高毛利率與品牌溢價，但隨著市場與監管環境變化，企業治理與品牌信任度正受到更多檢視。近年資本市場也出現調整，茅台股價自歷史高點回落，市場對其未來發展態度趨於理性。

白酒圈接連的落馬事件也引起網友熱議，「成本一瓶不到100元，賣1499，還得搶，捧成神酒，國酒？ 割韭菜」、「維護品牌的錢，可以砍掉了，沒必要花的錢，還是省」、「500元一瓶，一般百姓才勉強可以嚐一下」、「下一個就是五糧液」、「應該鼓勵更多企業參與競爭，把茅台酒的品牌削弱，然後扶植新的國家品牌」、「但是為什麼LV那麼貴，不就是個包嗎」。

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