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TVBS民調／台南「妃龍大戰」　陳亭妃53%大勝謝龍介23個百分點

▲陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

▲陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

TVBS民調中心今（16日）公布最新台南市長民調，在有投票意願選民中，陳亭妃支持度53%，領先謝龍介的30%，雙方差距23個百分點，另有17%的民眾尚未決定。另外，詢問候選人喜好度，56%的台南市民表示喜歡陳亭妃，僅15%表示不喜歡、喜歡謝龍介的市民為38%，但表示不喜歡者35%，整體看法較為分歧。

根據TVBS台南市長民調顯示，有82%市民表示會去投票，在有投票意願的選民中，陳亭妃支持度53%，領先謝龍介的30%，雙方差距23個百分點，另有17%的民眾尚未決定。

進一步交叉分析顯示，陳亭妃在各年齡層支持度都勝過謝龍介，其中30至39歲青壯年選民中獲得高達61%的支持度，優於謝龍介的22%。而50至59歲則是兩人差距最小的年齡層，陳亭妃獲得46%支持、謝龍介為39%。在地區方面，在陳亭妃的立委選區「安南北區」，支持度62%，謝龍介僅獲26%，兩人差距高達36個百分點。

特別的是，上屆台南市長選舉投給黃偉哲的民眾，有 83%會將票投給同黨的陳亭妃，只有8%會轉投謝龍介，而上次投給謝龍介的選民，則有79%會繼續支持謝龍介，仍有15%表示將轉支持陳亭妃。

另外，詢問候選人喜好度，56%的台南市民表示喜歡陳亭妃，僅15%表示不喜歡、喜歡謝龍介的市民為38%，但表示不喜歡者35%，整體看法較為分歧。

本次民調由TVBS民意調查中心於115年3月9日至12日晚間18:30至22:00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1,052位20歲以上台南市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

▼TVBS台南市長民調。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明）

▲▼TVBS台南市長民調。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明）

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