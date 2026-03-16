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竹科超高壓變電所爆炸1命危！高虹安人在日本：要求台電立即停工

▲▼新竹市東區竹園超高壓變電所發生二級火警，造成2人受傷、1人失去呼吸心跳。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台電竹園超高壓變電所驚傳爆炸。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹市東區力行路（新竹科學園區）的台電竹園超高壓變電所，16日下午3時27分發生火警，電壓穩定設備進行測試過程時，不明原因突然爆炸起火，造成3名外包商1命危、2傷，人在日本簽署合作備忘錄(MOU)的市長高虹安，剛落地接獲此事後，表示已要求台電立即停工，並儘速釐清事故原因與責任歸屬。

市府指出，市長高虹安目前雖正與新竹市議會於日本執行公務，安排與日方政府簽署合作備忘錄(MOU)等重要外交事宜，但已於落地第一時間跨海掌握全盤狀況，指示市府立即成立應變小組，同時責成林琨瀚副市長前往現場，消防局第一時間亦派遣人車前往現場搶救。

初步了解，台電設備測試期間不慎發生火警，影響園區部分用戶瞬間壓降，目前未造成用戶停電。其中有3名承包商人員受傷，已立即送醫治療，其餘人員均已安全撤離。

消防局表示，現場目前共出動20輛消防車、41名消防人員展開搶救，2部消防機器人。本次事故目前計有3名傷者，分別為1名男性傷者，失去呼吸心跳，已緊急送醫搶救；1名男性受有燒燙傷，已送醫治療；1名男性傷者腿部封閉性骨折，已送醫處置。市府強調，目前由消防單位進行滅火及安全管制，現場人員已完成疏散，受傷人員也已送醫治療。

勞青處表示，對本次職業災害深表關切，市府已第一時間掌握傷者送醫與救治情形，立即啟動職災關懷，提供職災勞工及家屬提供勞保、災保給付申辦諮詢，協助處理勞資爭議及民事損害賠償問題。本案發生地點在新竹科學園區內，市府亦立即通報國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局調查事故原因。

▲▼ 台電竹園超高壓變電所火警，高虹安市長成立應變小組，要求台電立即停工、調查釐清。（圖／記者楊永盛翻攝）

環保局指出，依據中央氣象署資訊，現場風向為北北西風，預估影響範圍為東區力行路、力行五路周邊及新竹縣。環保局同仁已持手持式儀器至火場周界下風處進行空品監測，提醒位於影響範圍之市民朋友，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩，切勿前往火災現場；敏感族群請多加注意防護！

高市長表示，電力設施攸關城市安全與產業運作，對於此次事故市府高度重視，已要求台電立即停工，儘速釐清事故原因與責任歸屬，全面配合調查，並檢討相關作業流程及安全機制，以避免類似事件再次發生。

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