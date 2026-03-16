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地方選舉布局啟動　民進黨雲林公布鄉鎮市長提名名單

▲民進黨雲林縣黨部提名鄉鎮市長，左起古坑鄉林慧如、莿桐鄉廖秋容、林內鄉張維崢、斗六市尹令瑛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨雲林縣黨部提名鄉鎮市長，左起古坑鄉林慧如、莿桐鄉廖秋容、林內鄉張維崢、斗六市尹令瑛。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應即將到來的地方選舉，民主進步黨雲林縣黨部近日完成鄉鎮市長提名作業並正式對外公布名單，包含斗六市、林內鄉、莿桐鄉、古坑鄉、西螺鎮、二崙鄉、元長鄉、東勢鄉及大埤鄉等9個鄉鎮市提名人選。黨部表示，獲提名者多為長期深耕地方、熟悉基層事務的政治工作者與地方服務者，未來將站在第一線為鄉親發聲，爭取地方發展。

民進黨雲林縣黨部指出，本次提名過程歷經黨內協調與民主機制討論完成，過程中不少地方人才表達願意承擔責任、投入選戰，展現黨內團結與民主精神。黨部也強調，隨著地方選舉腳步逐漸逼近，提名作業的完成象徵選戰布局正式展開，各提名人選未來將持續深入基層、與民眾面對面溝通，傾聽地方需求。

此次公布的提名名單包括：斗六市尹令瑛、林內鄉張維崢、莿桐鄉廖秋蓉、古坑鄉林慧如、西螺鎮廖秋萍、二崙鄉楊創民、元長鄉陳中一、東勢鄉張健福及大埤鄉陳世彬。黨部表示，這些人選長期在地方服務，熟悉社區與產業脈動，未來若順利當選，將持續推動地方建設與公共服務。

民進黨雲林縣黨部指出，接下來將整合黨內資源，與提名候選人並肩作戰，透過基層走訪、政策說明與地方對話，逐步爭取鄉親支持，也希望透過選舉過程讓更多地方議題被看見，為雲林發展凝聚更多力量。此外，黨內也同步展開縣長選戰布局，地方支持者呼籲團結力量支持立法委員劉建國參選雲林縣長，盼透過中央與地方經驗結合，持續推動雲林發展與改革，為地方注入新的動能。

 


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