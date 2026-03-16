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拚台南捷運運量！陳亭妃主張半環狀路網　優先串聯高鐵、南科、沙崙

▲立委陳亭妃在立法院質詢，主張台南捷運應優先建構半環狀路網。（記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃在立法院質詢，主張台南捷運應優先建構半環狀路網。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南捷運規劃進度再成討論焦點，台南市長參選人、立委陳亭妃16日在立法院質詢時指出，台南捷運藍線可行性研究核定至今已8年，但最快今年10月才可能進入招標階段，單一線路無法支撐整體運量，應優先打造「半環狀捷運路網」，串聯高鐵、南科與沙崙等重要交通與產業節點，才能真正提升捷運效益。

陳亭妃表示，目前台南捷運進度較快的是藍線，但若只有一條路線，對城市交通與運量支撐仍有限，必須透過「藍線延伸線」銜接台灣高鐵台南站，再由「深綠線」連接南部科學園區，並規劃「紅線」串聯高雄市交通系統，才能將高鐵、南科一至三期以及沙崙的南科四期與新矽谷計畫整體串接，未來甚至可延伸連接高雄機場捷運。

陳亭妃指出，這些關鍵路線在審查過程中，常被中央質疑運量與效益，導致計畫在行政程序中反覆退回修正，造成時間延宕。她直言，目前周邊新市鎮尚未完全開發，是推動捷運建設的最佳時機，若未及早布局，未來都市發展成熟後再施工，不僅成本大幅提高，工程難度也會增加。

質詢中，陳亭妃也要求國家發展委員會主委葉俊顯發揮跨部會協調角色，整合行政院與交通部意見，避免公文往返、程序反覆修正，影響台南捷運整體發展進度。

對此葉俊顯回應表示，將針對台南捷運藍線延伸線、深綠線與紅線等相關計畫，協調交通部加快審查速度，盡力縮短行政作業期程。


除了溪南地區捷運規劃外，陳亭妃也關心溪北交通建設。她指出，「五分車糖鐵再生計畫」具有串聯溪北與溪南發展的重要意義，呼籲中央儘速核定相關計畫，透過交通建設帶動區域均衡發展。

陳亭妃強調，交通是城市發展的重要基礎，唯有透過完整路網與建設資源到位，才能讓大台南在產業與城市發展上同步前進，打造均衡且具競爭力的城市格局。

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