統聯客運進駐西螺轉運站　4條國道客運路線便利南北往返

▲統聯客運與地方完成簽約儀式，象徵正式進駐西螺轉運站，提升地方交通服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

統聯客運自今（16）日起正式進駐西螺轉運站，包括「1636」台北－四湖－三條崙、「1637」台北－林厝寮－三條崙、「1839(A)」台北－屏東（經西螺交流道）及「1862(A)」桃園－高雄（經西螺交流道）等4條國道客運路線，未來都將停靠西螺轉運站。相關單位今日完成簽約儀式。

過去不少國道客運班次僅停靠在西螺交流道周邊，乘客往往得在路旁或臨時停靠點候車，不僅候車環境簡陋，也存在一定交通安全風險。經西螺鎮公所向中央反映地方需求，並透過立法委員劉建國多次協調交通部公路局與客運業者後，終於促成統聯客運自3月16日起正式停靠西螺轉運站，讓民眾搭車地點集中於站體內，候車環境與交通安全都可望明顯改善。

立法委員劉建國表示，西螺長期是雲林重要交通節點，但部分國道客運班次僅停靠交流道附近，鄉親候車環境不佳，也存在安全疑慮。接獲西螺鎮長廖秋萍與地方鄉親反映後，便立即協調交通部公路局與客運業者研議改善，最終促成統聯客運進駐西螺轉運站。未來也將協助鎮公所向中央爭取相關經費，研擬轉運站維護與優化計畫，持續提升公共運輸服務品質。

西螺鎮長廖秋萍表示，西螺長年扮演雲林重要交通樞紐角色，不論是平日通勤、學生就學，或是大型宗教活動如媽祖進香、節慶返鄉人潮，地方對於國道客運能正式停靠西螺轉運站的期待一直十分殷切。過去客運停靠交流道周邊，不僅旅客上下車動線不便，也增加交通風險，因此鎮公所持續向中央反映，希望改善地方公共運輸條件。

她指出，統聯客運進駐後，民眾無論通勤、就學或返鄉，都能直接在轉運站內候車，享有遮蔽空間與公共設施，整體旅運品質可望明顯提升。隨著清明連假將至，加上每年全台矚目的媽祖進香活動即將展開，客運進駐轉運站也將有助於人潮疏運，讓香客與遊客往返更加安全便利，進一步強化西螺作為雲林重要區域交通轉運節點的角色。

▲統聯客運與地方完成簽約儀式，象徵正式進駐西螺轉運站，提升地方交通服務。（圖／記者游瓊華翻攝）