中部百貨春季檔期登場　豐原太平洋購物節豪祭滿額禮衝人氣

▲豐原太平洋百貨宣布購物節優惠內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

春季消費檔期升溫，中部百貨業者紛紛搶攻上半年最大購物潮。太平洋百貨宣布年度重頭戲「購物節」將於3月26日至4月22日登場，活動前哨戰化妝品預購檔則自3月19日至3月24日率先暖身，主打滿千送百與多重滿額回饋，期望在清明連假與春季換季消費潮帶動下，吸引人潮回流、活絡地方商圈買氣。

百貨業者指出，近年消費市場逐漸從單純折扣轉向「高回饋與體驗型消費」，因此購物節除主打滿額回饋，也搭配實用家電與生活商品作為加碼贈禮，提升整體消費吸引力。化妝品預購期間推出單筆滿3,000元送300元、滿15,000元再加贈500元優惠，並設計多重門檻加碼禮，從小型家電到高額禮券層層疊加，吸引不少精打細算的消費族群提前鎖定。

購物節正式檔期自3月26日開跑至4月22日，全館（1至7樓與9樓、不含化妝品）推出累計滿5,000送500元優惠，化妝品區則於3月26日至4月6日清明連假期間，卡友享當日單筆滿3,000送300累送；開跑首四日（3月26日至3月29日）更進一步加碼，化妝品單筆滿15,000再送500，全館同時推出限量滿額禮，累計消費滿35,000元可獲循環扇或舒肥電子鍋，滿60,000元則贈2,500元禮券，搶攻春季採購與節慶送禮需求。

為提升消費誘因，活動期間刷指定信用卡亦可享專屬回饋，單日刷卡滿6,600元起即可兌換百貨禮券，最高加贈4,500元；使用CUBE卡單筆滿2萬元再加贈300元，若搭配「樂饗購Level 2」權益，另可享3%回饋。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，百貨商場不只是購物場域，更是帶動地方經濟與生活文化的重要平台。近年百貨持續進行空間改裝與品牌升級，引進多元品牌並強化服務品質，希望以貼近在地需求的商品與優惠回饋，打造豐原生活圈中兼具時尚與日常機能的消費核心。隨著春季購物節即將登場，也期待透過一系列促銷活動與消費體驗，帶動商圈人潮與地方經濟活力。