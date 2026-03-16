　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中部百貨春季檔期登場　豐原太平洋購物節豪祭滿額禮衝人氣

▲豐原太平洋百貨宣布購物節優惠內容，盼帶動清明連假期間商圈買氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲豐原太平洋百貨宣布購物節優惠內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

春季消費檔期升溫，中部百貨業者紛紛搶攻上半年最大購物潮。太平洋百貨宣布年度重頭戲「購物節」將於3月26日至4月22日登場，活動前哨戰化妝品預購檔則自3月19日至3月24日率先暖身，主打滿千送百與多重滿額回饋，期望在清明連假與春季換季消費潮帶動下，吸引人潮回流、活絡地方商圈買氣。

百貨業者指出，近年消費市場逐漸從單純折扣轉向「高回饋與體驗型消費」，因此購物節除主打滿額回饋，也搭配實用家電與生活商品作為加碼贈禮，提升整體消費吸引力。化妝品預購期間推出單筆滿3,000元送300元、滿15,000元再加贈500元優惠，並設計多重門檻加碼禮，從小型家電到高額禮券層層疊加，吸引不少精打細算的消費族群提前鎖定。

購物節正式檔期自3月26日開跑至4月22日，全館（1至7樓與9樓、不含化妝品）推出累計滿5,000送500元優惠，化妝品區則於3月26日至4月6日清明連假期間，卡友享當日單筆滿3,000送300累送；開跑首四日（3月26日至3月29日）更進一步加碼，化妝品單筆滿15,000再送500，全館同時推出限量滿額禮，累計消費滿35,000元可獲循環扇或舒肥電子鍋，滿60,000元則贈2,500元禮券，搶攻春季採購與節慶送禮需求。

為提升消費誘因，活動期間刷指定信用卡亦可享專屬回饋，單日刷卡滿6,600元起即可兌換百貨禮券，最高加贈4,500元；使用CUBE卡單筆滿2萬元再加贈300元，若搭配「樂饗購Level 2」權益，另可享3%回饋。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，百貨商場不只是購物場域，更是帶動地方經濟與生活文化的重要平台。近年百貨持續進行空間改裝與品牌升級，引進多元品牌並強化服務品質，希望以貼近在地需求的商品與優惠回饋，打造豐原生活圈中兼具時尚與日常機能的消費核心。隨著春季購物節即將登場，也期待透過一系列促銷活動與消費體驗，帶動商圈人潮與地方經濟活力。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他拉血3次罹癌　切掉半邊腸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園115年度照顧服務員專班訓練　開放報名中

FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽徵件至3／26　分組前三代表赴瑞士決選

台西公所東側廣場啟用　打造全齡共融休憩空間

認賠1.3億！亞矽創研中心仍在空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

水里楊家黑虎將軍遶境前　集集警方開會將「加強維安」

送青年赴韓用自媒體說南投！　青年百億海外圓夢基金計畫開放報名至4／1

迎戰少子化　市議員張碩芳籲桃園打造生養友善城市

議員林政賢促市府前瞻規劃　推動桃園市場與交通雙升級

開南大學26週年校慶　AI教育與國際合作全方位推動

基隆廢廠驚傳「氣體洩漏」狂飄惡臭　消防緊急灑水

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

新莊男車壞遇「拖吊蟑螂」　3.7公里竟要價近4萬…怒報警告詐欺

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

打槍川普！澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲　日本也回應了

桃園115年度照顧服務員專班訓練　開放報名中

FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽徵件至3／26　分組前三代表赴瑞士決選

台西公所東側廣場啟用　打造全齡共融休憩空間

認賠1.3億！亞矽創研中心仍在空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

水里楊家黑虎將軍遶境前　集集警方開會將「加強維安」

送青年赴韓用自媒體說南投！　青年百億海外圓夢基金計畫開放報名至4／1

迎戰少子化　市議員張碩芳籲桃園打造生養友善城市

議員林政賢促市府前瞻規劃　推動桃園市場與交通雙升級

開南大學26週年校慶　AI教育與國際合作全方位推動

基隆廢廠驚傳「氣體洩漏」狂飄惡臭　消防緊急灑水

希臘也優格上榜！營養師激推「5種飽足感食物」好比天然瘦瘦針

NCT渽民送300萬韓幣禮券寵粉爆爭議　驚傳「店員濫用職權」遭開除

川普「逼護海峽」北約盟國火速回應　白宮聲明：可能延後訪中

伊朗狂空襲！網紅曬杜拜豪宅游池、爽洗桑拿　轟逃離者不知感恩

電腦用64顆乾電池能開機？神人瘋狂挑戰　運行30分鐘還能玩遊戲

【公路風火輪】台74線驚見輪胎一路滾　司機嚇喊：不要過來啊

地方熱門新聞

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

桃園115年度照顧服務員專班訓練　開放報名中

FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽徵件至3／26

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

水里楊家黑虎將軍遶境　警加強維安

台西公所東側廣場啟用　打造全齡共融休憩空間

中部百貨春季檔期登場　豐原太平洋購物節豪祭滿額禮衝人氣

開南大學校慶　AI教育與國際合作全方位推動

林政賢促市府前瞻規劃　推動市場與交通升級

迎戰少子化　張碩芳籲桃園打造生養友善城市

南投申請青年百億海外圓夢基金計畫開放報名至4／1

基隆廢廠氨氣洩漏飄惡臭

台南民宅冷氣室外機冒黑煙警鈴大作　電器火災居建築火警首因

陳亭妃主張半環狀路網優先串聯高鐵、南科、沙崙

更多熱門

相關新聞

京站耶誕消費滿4,800送500

京站耶誕消費滿4,800送500

歲末耶誕與跨年檔期接力登場，京站台北店看準換季治裝與節慶採買需求，同步推出「全館冬季特賣 5 折起」與 Q 卡友滿額回饋活動，成為年底補衣櫃、挑禮物的好選擇，即日起 Q 卡友全館當日累積消費滿 4,800 元即可獲得 500 元商品贈券，加上多品牌折扣，折上加折有想要的快入手。

SOGO周慶母子排4小時買家電

SOGO周慶母子排4小時買家電

敦化館最後周年慶加碼近5年最狂

敦化館最後周年慶加碼近5年最狂

SOGO台北周慶祭精品最高回饋16%

SOGO台北周慶祭精品最高回饋16%

京站近萬元冬被千元有找

京站近萬元冬被千元有找

關鍵字：

春季購物百貨促銷化妝品優惠滿額贈禮豐原商圈

讀者迴響

熱門新聞

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

快訊／蘋果再突發新品

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

1月才接主持棒！林襄受《綜藝OK啦》變動影響　經紀公司發聲

姚晨、曹郁突宣布離婚！

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」

即／高雄轎車自撞　2人骨折送醫

「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他拉血3次罹癌　切掉半邊腸

一脫褲尷尬爆！下體飄臭「4兇手抓到了」　胖的人更慘

更多

最夯影音

更多
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評
川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面