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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

擔心以色列祭出「參孫選項」用核武？　白宮重量級顧問建議「宣布勝利並抽腿」

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

▲美以持續轟炸伊朗。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨着中東戰事進入延長賽階段，美國白宮資深顧問、同時負責人工智慧與加密貨幣政策的塞克斯（David Sacks）與前中央情報局（CIA）資深分析師麥高文（Ray McGovern），接連針對戰局演變發出警告。兩人一致指出，若戰事持續升級，導致以色列面臨生存威脅，以色列極可能動用核武作為最終手段。此一觀點，也讓以色列軍事戰略中最神祕的「參孫選項」（Samson Option），再度成為全球焦點。

聖經英雄的毀滅性隱喻：參孫計畫的象徵與機制

所謂「參孫選項」，其命名源於《聖經·士師記》中的希伯來英雄參孫。在典故中，參孫雖具神力，但最終遭敵人非利士人囚禁並挖去雙眼；在生命的最後一刻，他推倒了支撐大袞神殿的石柱，與殿內三千名敵人同歸於盡。所以，在以色列的國防戰略論述中，「參孫選項」象徵着一種「玉碎」的最終威懾：當面臨絕對絕境時，將動用手中核武對敵方發動毀滅性打擊。

▲▼ 伊朗革命衛隊轟炸巴林美軍基地。（圖／翻攝自X）

▲ 伊朗革命衛隊轟炸巴林美軍基地。（圖／翻攝自X）

儘管以色列既不承認亦不否認核武儲備，但國際情報體系普遍公認其為實質核武國家。根據美國科學家聯盟（FAS）與瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的估計，以色列至少用有80枚核彈頭，足以摧毀中東所有的主要城市與軍事設施，也是「參孫選項」能真正落實的技術基礎。

白宮內部路線紛歧：塞克斯籲尋求退場機制

然而，這場原本被視為常規作戰的衝突，正因戰線拉長而出現質變。擔任川普政府人工智慧與加密貨幣顧問的塞克斯，在《All-In Podcast》中公開表示，美國應在衝突中尋求退場，因為目前已大幅削弱伊朗軍事能力，當前是「宣布勝利並抽腿」的最佳時機，若戰爭持續數週甚至數月，以色列的防空彈藥終將耗盡，屆時納坦雅胡政府恐被迫考慮動用核武來升級戰爭。

▲▼美軍摧毀「伊朗革命衛隊總部」瞬間曝！　B-2轟炸機炸爛飛彈設施。（圖／美軍中央司令部）

▲美軍摧毀「伊朗革命衛隊總部」瞬間曝！　B-2轟炸機炸爛飛彈設施。（圖／美軍中央司令部）

塞克斯的發言凸顯了川普政府內部的矛盾。雖然川普此前曾宣稱美軍擁有足夠庫存可「永久」作戰，但這與他競選時「終結海外戰爭」的承諾相違背，引發「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的部分反彈。儘管川普隨後改口稱戰爭可能「很快」結束，但他隨後又發動新一輪打擊，摧毀伊朗位於波斯灣的哈格島（Kharg Island）的軍事目標。

伊朗政權韌性與經濟反制：荷姆茲海峽的僵局

由於種種跡象顯示，美軍有被拉下泥潭的跡象，前 CIA 分析師麥高文也指出，這場戰爭對美國或伊朗而言，或許是國力受損後仍能恢復的區域衝突，但對以色列而言卻是「存亡之戰」，當前西方輿論過度關注美伊對抗的經濟後果，卻忽略了以色列在面臨戰局逆轉時的心理壓力。

麥高文認為，一旦以色列感覺到其防空系統無力阻擋飽和攻擊，或是感受到美國的支援出現動搖，納坦雅胡在極端情境下啟動「參孫選項」的可能性高於一般人的想像。

▲▼ 在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

▲在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

國際調停展望：核武紅線萬萬不能跨越

針對目前的僵局，塞克斯建議應透過停火協議或某種形式的和解來降溫，這不僅符合市場預期，也能避免波斯灣地區因戰火變得「無法居住」。麥高文則提出另一種視角，他認為俄羅斯與中國未來可能扮演調停者的角色，但前提是美國必須展現意志，限制以色列的軍事擴張路徑。

麥高文特別強調，一旦以色列跨越核武紅線，雖然可能在短時間內摧毀敵國，但隨之而來的國際制裁與孤立，將使以色列徹底淪為全球公認的「流氓國家」。在生存與孤立之間，以色列領導層正處於歷史性的十字路口。

目前中東局勢已進入高難度的外交與軍事博弈期。隨著伊朗新領導層的穩固與荷姆茲海峽的封鎖持續，全球能源安全與地緣穩定均繫於美、以、伊三方在未來數週內的決策走向。若無法達成有效的退場機制，聖經中「推倒神殿」的悲劇性預言，恐將在現代戰場上轉化為真實的核雲。

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