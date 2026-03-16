中國海警4船再闖金門限制水域　海巡併航監控強勢驅離

▲中國海警4船再闖金門限制水域。（圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

近期海象較為穩定，中國海警船再度越界侵擾金門周邊海域。海巡署金馬澎分署第十二巡防區今（16）日下午即時掌握中國海警船動態，迅速調度巡防艇前往對應，全程採併航方式監控並以廣播要求離開，最後終於將其驅離出金門限制水域。

海巡署表示，第十二巡防區於今日下午約2時許透過情監偵系統發現中國海警船出現在金門周邊海域，隨即調度巡防艇前推至限制水域線上部署應對。到下午2時50分，中國海警「14605」、「14533」、「14603」及「14531」等4艘海警船編隊自金門外海接近，並由烈嶼南方航入我國水域。

巡防艇立即展開一對一併航監控，同時透過中、英文無線電廣播要求對方轉向離開。經持續監控與警告後，中國海警船最終於下午4時59分航離金門限制水域，而全程都在海巡艇的掌握之下。

海巡署指出，近期國際局勢緊繃，中東情勢動盪已對全球能源供應帶來壓力，中國海警船持續編隊侵擾周邊海域的行為，既無助於區域穩定，更徒增不必要的消耗。海巡單位未來將持續強化監偵與應處能量，並透過周密部署與即時反應，堅守海域執法立場，確保國家主權與海域安全。