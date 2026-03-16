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卓榮泰赴日看WBC　古屋圭司：私人行程日方未介入

▲▼日華懇會長古屋圭司出席外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的「第九屆玉山論壇」。（圖／記者詹詠淇攝）

▲日華懇會長古屋圭司出席「第九屆玉山論壇」。（圖／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰7日自費包機飛往日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC），引發各界關注，更讓台灣在野黨和中方不滿。日華懇會長暨眾議員古屋圭司今（16日）表示，理解卓榮泰是以私人形式訪日，他猜卓榮泰可能是「棒球鐵粉」，所以才會去看棒球。不過，卓榮泰行程中，日本政府沒有介入、日華懇也沒有協助，所以他無法做任何評論。

外交部和台灣亞洲交流基金會合辦第九屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」（Indo-Pacific Partnership Prospects: Taiwan’s Values, Technology, and Resilience）；連續第9年來台與會的日華懇會長暨眾議員古屋圭司今（16日）下午場邊舉辦記者會。

被問及行政院長卓榮泰7日赴東京觀看世界棒球經典賽（WBC），古屋圭司表示，他理解卓榮泰是以私人形式訪日，他猜卓榮泰可能是「棒球鐵粉」，所以才會去看棒球。

古屋圭司強調，卓榮泰行程中，日本政府沒有介入、日華懇也沒有協助，所以他無法做任何評論；但他對台灣沒有通過C組預賽感到可惜，但覺得卓榮泰能現場看到比賽，對台灣來說應該是件好事。

至於是否支持台灣政要以私人行程為由訪問日本？古屋圭司表示，日本與台灣都是民主社會，尊重每個人的基本人權與言論自由，沒有限制私人訪視行動，所以他對此沒有其他評論。

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