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雲林鵝隻異常死亡！確診「H5N1禽流感」　急撲殺883隻防堵疫情

▲水林養鵝場出現異常死亡通報後確診H5N1，防疫單位緊急處置撲殺場內鵝隻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水林養鵝場出現異常死亡通報後確診H5N1，防疫單位緊急處置撲殺場內鵝隻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林水林鄉一處養鵝場近日出現異常死亡情形，經通報採樣送驗後，今（16）日確診為H5N1亞型高病原性禽流感。雲林縣動植物防疫所隨即依標準作業程序執行防疫處置，撲殺場內883隻鵝並完成清場消毒。今年2月初以來至今40餘天內，縣內已累計4場確診H5N1禽流感，其中包含2場養鵝場與2場養雞場。

雲林縣動植物防疫所指出，3月13日接獲水林鄉49歲蔡姓鵝農主動通報，表示場內鵝隻陸續出現異常死亡情形，防疫人員隨即前往採樣、清點數量並管制禽隻進出。經農業部獸醫研究所檢驗，16日確診為H5N1亞型高病原性禽流感。該場原飼養約1860隻鵝，自發病至確診期間已有大量死亡，剩餘883隻全數依規定撲殺，並同步進行場區消毒與清場作業。

防疫所表示，為避免疫情擴散，已針對案場周邊半徑1公里內共15處禽場加強監測採樣，預計7至10天內完成；另對3公里範圍內33處禽場進行健康訪視與生物安全輔導，同時持續進行環境消毒，降低病毒傳播風險。

動防所指出，本月2日與3日水林鄉已有2處養雞場確診禽流感並撲殺約2萬4千隻雞，而此次確診養鵝場雖位於先前案例1公里範圍內，但依發病時間推算，與先前通報案場並無流行病學關聯性，仍需持續監測觀察。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，目前仍處於禽流感好發季節，近期氣候變化大、日夜溫差明顯，容易影響禽隻免疫力，若防疫措施稍有疏漏，病毒便可能趁隙入侵。他強調，早期發現與即時通報是防堵疫情擴散的關鍵，呼籲養禽業者務必落實禽場生物安全管理，加強場區消毒與人車管制，一旦發現異常死亡情形應立即通報。

防疫所也提到，今年2月初四湖鄉曾有養鵝場確診禽流感，業者未依規定通報，還將死亡鵝隻棄置魚塭旁，縣府除依規定開罰30萬元，並對撲殺的1600多隻鵝不予補償，藉此提醒業者務必配合通報與防疫規定，共同守住產業防線。

▲水林養鵝場出現異常死亡通報後確診H5N1，防疫單位緊急處置撲殺場內鵝隻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水林養鵝場出現異常死亡通報後確診H5N1，防疫單位緊急處置撲殺場內鵝隻。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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