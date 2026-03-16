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Deepfake 2.0掀身分盜用危機　律師洪紹倫示警：法律仍有真空

▲民眾黨屏東縣黨部主委林育生(右)與洪紹倫律師。(圖／林育生提供）

▲民眾黨屏東縣黨部主委林育先(右)與洪紹倫律師。(圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著生成式AI快速發展，影像與聲音模擬技術邁入「Deepfake 2.0」時代，真假難辨的數位分身已對社會帶來新型風險。頴倫律師事務所主持律師洪紹倫指出，現行法律多針對假訊息或不雅影像，對於AI生成身分冒用仍存在法律真空，民眾的臉部特徵與聲音可能被濫用甚至商業化。他呼籲社會建立「數位資產防禦意識」，並透過合約與法律機制強化自我保護。

洪紹倫律師觀察到，過去兩年關於《刑法》妨害性隱私及不實影像罪的修法，主要針對惡意色情或單純詐騙；然而，2026年的威脅已演變為「身分奪取」。洪律師表示：「現在的挑戰不再只是假訊息，而是你的『數位雙生』被商業化，甚至被用來簽署合約、進行社交活動，而現行《民法》肖像權的賠償標準，往往難以彌補數位人格被永久毀損的損失。」

洪律師進一步分析，當AI產出的影像足以誤導金融機構的臨櫃辨識或視訊核身時，法律責任的歸屬將變得極其複雜。究竟是平台方的審核疏失，還是受害者的資產管理責任？這正是目前司法實務界亟需補齊的「法律真空地帶」。

擁有豐富實務經驗的洪紹倫律師強調，民眾必須將「臉部特徵」與「聲音頻率」視為與銀行存款同等重要的數位資產。他建議，在2026年這個AI應用爆發的關鍵年，不論是個人或網紅創作者，在簽署任何演藝經紀或廣告授權合約時，必須加入更細緻的「AI條款」。

「傳統合約只會寫『肖像授權』，但現在必須明確標註：是否允許進行AI訓練模型（Machine Learning）、是否授權生成數位分身、以及授權的時效與特定用途。」洪律師提醒，若合約文字含糊，未來你的分身可能在授權結束後，依然在數位世界裡「打工」，而你卻拿不到一毛錢。

針對日益嚴峻的Deepfake威脅，洪紹倫律師提出三點具體法律建議：
1. 合約防禦： 在所有授權合約中增加「禁止非法AI重組條款」，並設定高額的懲罰性違約金。
2. 存證數位化： 定期對自己的重要數位創作或個人特徵進行「區塊鏈存證」，確保在爭議發生時能證明原始所有權。
3. 企業合規審查： 中小企業在導入AI行銷工具時，應由律師進行合規審查，避免誤用侵權影像而負擔鉅額賠償。

洪紹倫律師最後總結：「科技不應是權利的法外之地。面對Deepfake 2.0，法律的角色不只是事後懲戒，更應是前置的防護網。」他呼籲立法院應加速針對《人工智慧基本法》中關於個人人格權的保障條文進行更細膩的修法，以應對瞬息萬變的科技社會。

台灣民眾黨屏東縣黨部主任委員林育先表示，在法令還沒有完善時，我們更應小心謹慎，用最壞的打算，做最好的準備，相關議題也會請民眾黨立法院黨團研議，期望可以確實保護個人的資訊安全。

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