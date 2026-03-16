美施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部：雙方就訪華事宜保持溝通

▲ 中國大陸外交部新發言人林劍 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

「川習會」是否受中東戰火波及引發國際關注。美國總統川普近日公開表示，若中方不在荷姆茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲原定的訪華行程。對此，中國外交部發言人林劍今（16）日在記者會重申，元首外交對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」，並強調中美雙方目前仍就川普總統訪華事宜保持溝通。

中國外交部今16日舉行例行記者會，面對英國廣播公司（BBC）記者提問，川普拋出中國必須為「荷姆茲海峽護航」，否則推遲訪華行程。對此，外交部發言人林劍表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。

這是北京方面近期針對「川習會」進度發表的最新立場。隨著荷姆茲海峽封鎖進入第16天，川普試圖將能源安全與外交訪問掛鉤，以施壓北京分擔海灣軍事壓力，但中方始終未直接給出具體承諾。

隨著川普之前預告的3月底訪華日期臨近，回顧中國外交部發言人體系在過去兩周內，對此議題的始終維持「審慎且定性」的基調，把焦點導向大國關係整體的穩定性與戰略高度。

發言人郭嘉昆於12日面對《法新社》追問籌備細節，他僅表示「中美就雙方元首互動保持著溝通」，並強調目前沒有更多具體資訊可以提供；發言人毛寧於2日回應同樣簡短，僅確認雙方「保持溝通」，並未證實訪華是否已成行。

觀察近期北京的回應，中方始終強調「元首外交的引領作用」，而非針對川普開出的具體條件（如指控產能過剩、荷姆茲海峽護航等）進行即時交易。顯示北京持續觀察美方在中東局勢如何收尾，以及重啟301經貿調查的真實底牌，避免在正式峰會前被美方「極限施壓」帶偏主軸。