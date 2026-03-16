提升救災韌性！嘉義縣新建災害應變中心 　預計2026年8月完工

▲▼ 提升救災韌性！翁章梁視察嘉縣新建災害應變中心 工程進度超前預計115年8月完工。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化嘉義縣防救災體系，嘉義縣政府積極推動「災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程」。縣長翁章梁今（16）日率領建設處長郭良江、消防局長蔡建安前往基地視察，實地了解工程品質與安全措施。翁章梁對工程進度超前表示肯定，並期許該中心完工後能成為守護鄉親生命財產安全的核心樞紐。

嘉義縣政府表示，面對地震頻繁及極端氣候帶來的強降雨挑戰，既有的災害應變空間已不敷使用。為此，縣府於2022年爭取內政部經費支持，正式啟動本案新建計畫。工程於2024年7月決標、10月動工，基地坐落於縣治特區祥和一路西段，總經費達2億8,815萬6,856元。

縣府指出，工程規劃興建地上4層之鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約4,558平方公尺。消防局長蔡建安指出，新大樓將配置最新的資通訊設備與勤務指揮系統，能第一時間彙整氣象及災情資訊。此外，建物將同時進駐特搜大隊與防災教育中心，不僅能提升救災派遣速度，更能透過教育展示增強縣民的防災意識。

值得一提的是，本工程特別強調與周邊環境的共融。建物北側預留空地將串聯鄰近的「戀人公園」，採用複層式植栽與草地設計，營造兼具防災機能與日常休憩功能的公共空間。目前結構體工程已順利完成，正進行室內裝修粉刷與防水工程，整體進度穩定推展。

縣長翁章梁視察後強調，目前工期進度超前，令人欣慰。他表示：「現在複合式災害非常多，一個功能完善的應變中心扮演至關重要的角色。未來不論是情資掌握、跨部會決策或救災調度都將更加便利，這對於鄉親的生命財產安全，無疑是多了一分即時的保障。」工程預計於2026年8月全數完工，屆時將顯著提升嘉義縣在面臨重大天然災害時的韌性與應變能力。