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突抽搐倒臥好市多女廁　獲救PO文「尋找救命恩人」！本人現身暖回

▲▼ 好市多 。（圖／記者施怡妏攝）

▲女子因鉀離子過低，突然抽搐倒臥女廁。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

台中一名女子日前在好市多北屯店購物時，因身體突然不適倒地抽搐，所幸一名陌生女子當場協助求救，讓她及時送醫脫離險境。事後女子在Threads發文，希望找到當時伸出援手的好心人，親自致謝，好市多也協助調閱監視器尋人。消息曝光幾天後，這名熱心女子也低調在留言區現身。

鉀離子過低引發抽搐　倒臥女廁

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當事人在Threads發文，事情發生在3月9日傍晚6時左右，地點就在好市多台中北屯店一樓女廁。她表示，因體內鉀離子過低，身體突然發作，不僅出現劇烈抽搐，上半身幾乎無法自主控制，就連雙手也因抽筋僵硬，連手機都拿不起來，「兩隻手抽搐變成蓮花指，連手機都拿不起來，也打不了字」。

突如其來的身體狀況，她當下幾乎無法自行求助，當時剛好有一名女子走進廁所，她只能斷斷續續說出「救我」、「救護車」等簡短字句，女子立刻向賣場人員求援，並協助聯繫救護人員。

發文想找救命恩人

事後原PO心懷感激，希望找到當時幫助自己的熱心女子，想親自向對方道謝，「真的很抱歉，那個畫面應該把妳嚇得不輕。如果妳剛好看到這篇，我真的很想親自跟妳說一聲謝謝。也希望能用一點點小心意表達這份感謝。」

貼文曝光後，吸引不少網友關注與轉發，除了有人協助尋人，也有人分享自己曾有類似身體不適經驗，提醒平時要留意電解質補充與健康狀況。好市多北屯店得知此事後，也協助調閱監視器畫面，希望能找到當時救人的會員，協助轉達原PO想致謝的心意。

救人女子留言回應

貼文PO出兩天後，當時出手協助的女子終於在留言區現身。她表示，自己是接到賣場人員來電後，才知道有人正在尋找她，「我當下其實沒特別做什麼，腦中一片空白，趕快去找工作人員幫你，現在看到你人沒事了就好，舉手之勞，不用客氣的。」

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